Räder gestohlen und Auto beschädigt Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in an der Industriestraße von zwei Opel jeweils alle vier Räder geklaut. Die Täter nutzten Steine zum Aufbocken und trennten die Reifen von der Karosse. Die Autos stellten sie unsanft auf den Bremsscheiben ab. Der Stehlschaden betrug 4.000 Euro, zudem entstand Sachschaden von 8.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Diebe klauen E-Bike Großschönau. Am Montagabend haben Unbekannte in Großschönau ein E-Bike entwendet. Das silbergraue Fahrrad war an der Hauptstraße abgestellt und hatte einen Wert von 1300 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und fahndet nach dem Pedelec.

Unbekannte nehmen Schlüsselbund mit Hohendubrau. Von Sonntagabend bis Montagmittag sind Unbekannte in Gebelzig in ein Haus an der Gröditzer Straße eingedrungen. Unbemerkt von den Bewohnern, gelangten die Täter durch ein Kellerfenster hinein. In den Räumen nahmen sich die Eindringlinge einen Schlüsselbund. Sonst stahlen sie wohl nichts. Anschließend verließen die Diebe das Wohnhaus über die Kellertür, welche sie mit dem Schlüssel öffneten. Der Stehlschaden für den Austausch des Schlosses dürfte etwa 300 Euro betragen. Der Sachschaden belief sich auf etwa 100 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.