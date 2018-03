Unbekannte kippen Container um Zum wiederholten Male wurde an der Radeberger Straße in Pirna-Copitz gewütet.

Wer hat den Kleidercontainer beim Aldi-Markt umgeworfen? © Mareike Huisinga

Pirna. Unbekannte haben erneut an der Radeberger Straße in Copitz randaliert. Am Wochenende warfen sie einen Kleidercontainer am Aldi-Parkplatz um. Außerdem rissen sie die Leitpfosten an der Radeberger Straße raus, die nach Jessen führt. Nicht zum ersten Mal, informiert Stadtsprecher Thomas Gockel. „Wir haben als Stadt die Ecke im Blick“, sagt er. Von einem Dummejungenstreich könne keine Rede sein. „Die Täter spielen mit der Sicherheit der Autofahrer, da es an der Straße in diesem Abschnitt keine Straßenbeleuchtung gibt“, betont Gockel. Anfang der Woche wurden die Leitpfosten bereits wieder von Bauhof-Mitarbeitern eingesetzt. (hui)

