Unbekannte hetzt Hund auf Frau

Dresden. Eine junge Frau aus Äthiopien ist am Dienstagnachmittag in Gorbitz durch einen Hund leicht verletzt worden. Die 19-Jährige stand an der Straßenbahnhaltestelle Merianplatz, als sie durch mehrere unbekannte Täter beschimpft wurde.



Wie das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilt, hatten die Tatverdächtigen einen großen schwarzen Hund dabei. Schließlich leinte die Hundehalterin ihren Vierbeiner ab und ließ ihn auf die junge Asylbewerberin los. Die Äthiopierin versuchte zu flüchten, doch der Hund griff sie von hinten an. Die Frau stürzte und wurde gebissen, als sie versuchte, das Tier abzuwehren. Die Attacke hörte erst auf, als bislang unbekannte Zeugen die Hundehalterin aufforderten, ihr Tier wieder anzuleinen. Die Gebissene erlitt leichte Verletzungen und stand unter Schock.



Das „Polizeiliche Extremismus und Terrorismus Abwehrzentrum“ (PTAZ) des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend nach Zeugen unter Telefon 0351 – 4832233. (mja)

