Unbekannte flüchten mit gestohlenem Wagen nach Tschechien Ein VW entzieht sich in Neugersdorf der Kontrolle durch die Bundespolizei. Im Nachbarland setzen die Insassen ihre Flucht zu Fuß fort.

Ebersbach-Neugersdorf. In der Nacht zum Donnerstag gelang den Insassen eines VW Golf erfolgreich die Flucht vor der Bundespolizei nach Tschechien. Dort allerdings mussten sie ihr Fahrzeug stehenlassen, welches sich als gestohlen herausstellte. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mitteilte, wollte eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in Neugersdorf den Wagen mit Chemnitzer Kurzzeitkennzeichen kontrollieren, doch der Fahrer ignorierte alle Anhalteaufforderungen der Bundes- und Landesbeamten.

Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt durch mehrere Straßen und Gassen rund um das Neugersdorfer Stadion. Versuche, die Flüchtenden zu überholen, scheiterten, da der Fahrer versuchte, das Streifenfahrzeug von der Straße zu drängen. Über den ehemaligen Grenzübergang Neugersdorf – Jirikov gelangten die Unbekannten nach Tschechien. In Jirikov stoppte der Golf plötzlich an einer abschüssigen Straße, die Insassen flohen aus dem rollenden Fahrzeug zu Fuß auf ein angrenzendes Feld. Da die Bundespolizisten, um Gefahren von unbeteiligten Personen abzuwenden, zunächst das rollende Fahrzeug in einen Graben lenken mussten, konnten die beiden Männer entkommen.

Im Fahrzeug befanden sich mehrere Säcke mit vermutlichem Diebesgut, eine Stereoanlage, eine Wanduhr und verschieden Einbruchswerkzeuge, welche von den Beamten sichergestellt wurde. Das Fahrzeug selbst war vor zwei Tagen von einem Sicherstellungshof in Tschechien gestohlen worden. (szo)

