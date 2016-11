Unbekannte demolieren Wohnanhänger Schon wieder gibt es in Schönfeld einen Fall von Vandalismus. Der Geschädigte hat drei Jugendliche in Verdacht.

Robertus Guder zeigt die Vandalismusschäden in seinem Garten. Der Wohnanhänger wurde demoliert und diverse Gartenmöbel umgeworfen. © Klaus-Dieter Brühl

Kein schöner Anblick hat sich jetzt Robertus Guder in seinem Kleingarten zwischen Schönfeld und Liega geboten. Unbekannte hatten dort in der Nacht zum Sonntag gewütet. Sie warfen Bänke, Tische und Gartengeräte umher, verwüsteten die Laube. Am schlimmsten traf es aber den Wohnanhänger von Familie Guder. Die Randalierer schlugen mehrere Plastefenster ein. „Die kriegt man nie wieder“, sagt Robertus Guder, denn der Wohnanhänger ist schon ein paar Jahre alt. Er kaufte ihn vor etwa fünf Jahren für etwa 1000 Euro, um in seinem Garten einen Unterstand zu haben, wohin man sich bei Regen zurückziehen kann.

Sein 17-jähriger Sohn feierte hier gelegentlich Partys, so dass der Garten, mit allem was hier steht, unter dessen Freunden bekannt ist. Auch ein Motorrad der tschechischen Marke Jawa (Baujahr 1957) und ein Moped SR 2 (Essi) standen hier. „Zum Glück war bei beiden der Tank leer, sonst wären sie damit abgehauen“, sagt Guder.

Er hat einen dringenden Verdacht. Drei Jugendliche – einer von ihnen zählt zum Bekanntenkreis seines Sohnes – sollen für den Schaden verantwortlich sein. Das Trio, das aus Lampertswalde, Brößnitz und Weißig am Raschütz stammen soll, habe sich kurz vor Mitternacht von Thiendorf aus zu einer besonderen Runde aufgemacht. Das erfuhr Guder von einem Freund seines Sohnes, der in Thiendorf wohnt. Per Handy prahlten sie, dass sie sich den Essi und die Jawa holen wollten, um damit eine Spritztour nach Moritzburg zu machen und sich dort vor dem Schloss zu fotografieren. Dazu kam es nicht, weil eben die Tanks leer waren. Vermutlich sind die 15- bis 16-Jährigen deshalb wütend geworden und demolierten Guders Wohnanhänger. Er schätzt den Schaden auf 500 Euro. Immerhin habe sich einer der Verdächtigen mittlerweile bei Familie Guder entschuldigt.

Es ist der zweite Vorfall von Vandalismus in Schönfeld innerhalb kurzer Zeit. Im September hatten vier Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren im Alten Teil des Schönfelder Schlosses enormen Schaden angerichtet.

zur Startseite