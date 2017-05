Unbekannte demolieren Toilettenhaus Etwa 1000 Euro Sachschaden hinterlassen die Täter in der Friedrichstraße. Sie brechen die Zugangstür auf.

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte das Toilettenhäuschen in der Friedrichstraße beschädigt. Die Täter brachen die Zugangstür zur Toilette auf und beschädigten diese. Laut Angaben der Polizeidirektion Chemnitz entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. (DA)

