Unbekannte brennen Blitzer an Mit einem Autoreifen wurde der Traffi Tower außer Betrieb gesetzt. Der Betreiber Jenoptik wird ihn ersetzen.

Mit einem brennenden Autoreifen ist der Blitzer an der B 169 außer Betrieb gesetzt worden. Die Feuerwehr Döbeln löschte den Brand mitten in der Nacht zum Montag. Retten konnte sie das Gerät nicht. © Dietmar Thomas

Nur ein paar Stahldrähte sind von dem Reifen übriggeblieben, der an der B 169 in Flammen aufging. Der Lack der Blitzersäule ist abgebrannt, der Edelstahl schillert in den Anlauffarben, die dann entstehen, wenn es sehr heiß wird. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte gegen 1.15 Uhr den Blitzer bei Neudorf zerstört. Sie stülpten einen Reifen über die Säule und zündeten ihn am Fuße des Geräts an. Auch von den nahen Häusern in Neudorf ließen sich die Brandstifter nicht beeindrucken. „Ich habe es zweimal laut knacken gehört. Eine halbe Stunde später war überall Blaulicht“, erzählte einer der Anwohner. „Das war bestimmt einer, der hier mal geblitzt wurde. Diese Aktion ist völlig sinnlos. Andere müssen den Schaden bezahlen.“

Auf etwa 10 000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden. Das Gerät ist außer Betrieb. „Die Säule wird abgebaut und durch eine neue ersetzt“, sagte Cornelia Ehrler, Pressesprecherin der Firma Jenoptik. Dem Unternehmen gehören die beiden Blitzer an der B 169. Es stellt die ermittelten Daten gegen Bezahlung der Bußgeldstelle des Döbelner Ordnungsamtes zur Verfügung. Die Reparatur werde mindestens zwei Wochen dauern. Da Kabel beschädigt wurden, seien auch Tiefbauarbeiten nötig, so die Pressesprecherin. Die Blitzersäule auf der anderen Seite der Straße in Richtung Riesa sei weiterhin einsatzfähig.

Im Februar dieses Jahres war das anders. Damals hatten Unbekannte die beiden sogenannten Traffi Tower zur gleichen Zeit außer Betrieb gesetzt. Das Mittel der Wahl war damals Sprengstoff, wahrscheinlich große Böller. Die Blitzer flogen zeitgleich gegen 1 Uhr in die Luft. Ein Spurensuchhund führte die Beamten später zu einem Parkplatz im nahen Ebersbach, wo die Bombenleger wahrscheinlich ihr Auto abgestellt hatten. Einen Täter hat die Polizei bis heute nicht ermitteln können. „Ein Ergebnis gibt es noch nicht. Es wird geprüft, ob die Tat in Zusammenhang mit der Sprengung von Zigarettenautomaten steht“, sagte ein Polizeisprecher.

Jenoptik hatte die Traffi Tower im Frühjahr 2013 aufgestellt. Grund waren auch Forderungen der Bewohner von Neudorf, die für Fußgänger gefährliche Situation auf der B 169 zu entschärfen. Die Geschwindigkeit ist für Pkw auf 70, für Laster auf 60 Stundenkilometer begrenzt. Die Zahl der Überschreitungen hat seit dem Aufstellen der Blitzer deutlich abgenommen. Im vergangenen Jahr wurde 1700 Autofahrer in Neudorf geblitzt, grobe Überschreitungen sind selten.

Einen Sinn außer der Zerstörung hat der Anschlag auf den Traffi Tower nicht. Die Daten werden per Funk an einen sicheren Server übermittelt. Und auch die Daten, die noch im Gerät gespeichert sind, können mit großer Sicherheit ausgelesen werden, sagte Unternehmenssprecherin Cornelia Ehrler.

Die Polizei sucht Zeugen für die Tat. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, kann an das Polizeirevier Döbeln unter 03431 6590 wenden.

zur Startseite