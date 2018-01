Unbekannte brechen Lauben auf Die Täter stahlen in Ebersbach-Neugersdorf eine Schubkarre und einen Fernseher. Der Stehlschaden beträgt laut Knaup 250 Euro, der Sachschaden ist noch höher.

Symbolbild © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. In der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag sind unbekannte Täter in insgesamt sechs Gartenlauben an der Straße Am Wasserturm eingedrungen. Darüber informiert Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, die SZ auf Nachfrage.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Einbrecher eine Schubkarre und einen Fernseher gestohlen. Der Stehlschaden beträgt laut Knaup 250 Euro, der Sachschaden 1600 Euro. (szo/mrc)

