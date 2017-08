Unbekannte brechen in drei Garagen ein Die Täter waren in der Nacht zum Donnerstag in Zittau zugange. Beim Einbruch stahlen sie auch etwas.

Symbolbild © dpa

Zittau. Unbekannte Diebe sind in der Nacht zum Donnerstag in drei Garagen an der Hartigstraße in Zittau eingebrochen. Dort stahlen die Täter einen Satz Kompletträder im Wert von insgesamt 1500 Euro.

Das teilt eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage mit. Beim Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von 50 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo/mrc)

