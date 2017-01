Unbekannte brechen in Betrieb ein

Görlitz. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Betrieb an der Reichenbacher Straße eingebrochen. Das teilte Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz gegenüber der SZ mit.

Die Einbrecher stahlen dort einen Laptop und einen zweistelligen Betrag Wechselgeld. Insgesamt entstand dadurch ein Stehlschaden von 650 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, so Sprunk. (szo/mrc)

