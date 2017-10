Unbekannte brechen Gartenlauben auf Eine Kleingartenanlage in Görlitz war das Ziel der Täter. Es entstand ein dreistelliger Sachschaden.

Symbolbild © dpa

Görlitz. Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Montag vier Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Straße Am Wasserwerk gewaltsam geöffnet. Das teilt Uwe Seeger, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, am Dienstag mit.

Ob etwas gestohlen wurde, konnten die Besitzer laut Seeger bislang nicht sagen. Den Sachschaden geben die Gartenbesitzer mit ca. 600 Euro an. (szo)

