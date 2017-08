Unbekannte brechen Garagen auf In Neusalza-Spremberg verschwinden vier Winterreifen auf Alufelgen.

Symbolfoto

Neusalza-Spremberg. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag auf dem Grenzweg in Neusalza-Spremberg zwei Garagen aufgebrochen. Die Kriminellen hatten die Tore aufgehebelt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag auf Nachfrage mit. Gestohlen wurden vier Winterreifen auf Alufelgen im Gesamtwert von rund 1. 000 Euro.

An zwei weiteren Garagen entdeckten die Polizisten ebenfalls Hebelspuren. Hier scheiterten die Einbrecher aber. Der angerichtete Gesamtsachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

