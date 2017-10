Unbekannte brechen Garage in Zittau auf Graues Kleinkraftrad der Marke Simson gestohlen.

Symbolfoto © picture alliance / dpa

Zittau. Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, in eine Garage auf der Robert-Koch-Straße in Zittau eingebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die Einbrecher entwendeten ein gesichert abgestelltes und zugelassenes Kleinkraftrad der Marke Simson. Der Wert des grauen Kleinkraftrades wurde mit etwa 1 000 Euro angegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf fünfzig Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

