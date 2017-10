Unbekannte brechen Garage in Seifhennersdorf auf Die Kriminellen nehmen ein Batterieladegerät im Wert von rund 150 Euro mit.

Seifhennersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Garage auf der Bahnhofstraße in Seifhennersdorf eingedrungen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit. Gestohlen wurde ein Batterieladegerät im Wert von rund 150 Euro. An der Garage entstand Sachschaden in gleicher Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. (szo)

