Unbekannte brechen Autos in Gablenz auf Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt mehr als Tausend Euro.

Symbolfoto © dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag zwei Autos in Gablenz aufgebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. Absicht der Kriminellen war es offenbar, die Autos zu entwenden. Sie scheiterten aber sowohl an einem auf dem Krauschwitzer Weg abgestellten VW Caddy als auch an einem Am Wiesengrund geparkten VW T 5. Dieser war vom seinem Besitzer zusätzlich mit einer Lenkrad- und Gangsperre gesichert.

Der angerichtete Sachschaden an dem T 5 beträgt rund 250 Euro. Höher fiel der Sachschaden an dem Caddy aus: Er beträgt rund 800 Euro. Außerdem wurde aus dem Handschuhfach des Fahrzeugs ein mobiles Navigationsgerät im Wert von 100 Euro entwendet. (szo)

