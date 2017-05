Unbekannte beschädigen Fassade

Auch an der Coswiger Salzstraße drangen Unbekannte gewaltsam in einen Baucontainer ein. Die Einbrecher hatten es auf eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen abgesehen. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden.

Auf einem Baustellengelände an der Merzdorfer Straße in Riesa brachen Unbekannte einen Baucontainer auf, aus dem sie Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von etwa 6000 Euro stahlen.

Riesa/Coswig. Unbekannte machten sich in den letzten Tagen in Riesa und Coswig auf Baustellen zu schaffen. Sie brachen in Container ein und stahlen diverse Werkzeuge.

Fernseher aus Wohnwagen gestohlen

Gröditz. Über das Dachfenster drangen Unbekannte am Wochenende am Weg zur Deponie in einen Wohnwagen ein. In der Folge entwendeten sie einen Fernseher sowie den Sicherungskasten. Der Schaden beläuft sich auf circa 1300 Euro.