Einbrecher klauen 40 Fahrzeugbatterien Görlitz. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag bei einer Firma im Görlitzer Stadtteil Schlauroth eine Türverriegelung aufgebrochen und sind in das Lager eingedrungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie 40 Fahrzeugbatterien im Gesamtwert von 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Verkehrsunfall im Kreisverkehr Bad Muskau. Am Freitagnachmittag hat sich im Kreisverkehr ‚Eiland‘ bei Bad Muskau ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 61-Jährige befuhr mit ihrem Mazda die Bundesstraße 115 von Krauschwitz kommend. Sie wollte in den Kreisverkehr an der Gablenzer Straße einfahren. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen Volkswagens. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Sowohl die Mazda-Fahrerin als auch der 24-jährige Fahrer des Volkswagens blieben unverletzt. An den Autos entstand Schaden von etwa 5.000 Euro.

Unbekannte brechen Wohnungstür auf Görlitz. Unbekannte Täter haben am Sonnabendnachmittag mit körperlicher Gewalt eine Wohnungstür Christoph-Lüders-Straße geöffnet. Aus der Wohnung wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden beträgt ca. 50 Euro.

Chaoten beschmieren Kirchentür Löbau. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonnabend den Schriftzug „NO HIRO“ an die gusseiserne Nebeneingangstür der Nicolaikirche gesprüht. Dabei verursachten sie 200 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unbekannte bauen Nebelscheinwerfer aus Görlitz. Unbekannte Täter haben die Nebelscheinwerfer eines Mercedes ausgebaut und gestohlen. Das Auto war zwischen Donnerstagabend und Sonnabendnachmittag auf einem Grundstück an der Salomonstraße im Hinterhof abgestellt. Dabei verursachten die Täter 100 Euro Sachschaden. Der Stehlschaden beträgt 1.000 Euro.

Diebe stehlen Haibike Großschönau. Unbekannte Täter haben ein an der Waltersdorfer Straße gesichert abgestelltes Haibike geklaut. Das türkis-orangefarbene Fahrrad war mit einem Schloss zwischen dem Vorderrad und dem Fahrradständer gesichert. Der Unbekannte baute schließlich das angeschlossene Vorderrad aus und ließ dieses zurück. Der Stehlschaden beträgt ca. 700 Euro.

Autoknacker scheitern an VW Golf Ebersbach-Neugersdorf. Am Freiutagnachmittag des hat der Eigentümer eines VW Golf festgestellt, dass Unbekannte sein Auto aufbrechen wollten. Dieses war auf der Schulstraße abgestellt. Ein Türgriff wurde gewaltsam abgehebelt. Ins Fahrzeuginnere gelangten der oder die Täter nicht. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Auto rollt gegen geparktes Fahrzeug Weißwasser. Eine 41-jährige Opel-Fahrerin hat ihr an der Hermannstraße geparktes Fahrzeug vermutlich nicht ordnungsgemäß gesichert, sodass es sich am Sonnabendnachmittag in ihrer Abwesenheit selbständig machte und rückwärts gegen einen geparkten VW rollte. Es entstand 1.050 Euro Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

Beifahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt Kodersdorf. Ein 44-jähriger Mazda-Fahrer ist am späten Sonnabendabend auf der Industriestraße auf einen am Straßenrand stehenden Auflieger einer Sattelzugmaschine aufgefahren. Grund war vermutlich mangelnde Sicht durch die gefrorene Frontscheibe. Dabei wurde der 29-jährige Beifahrer schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sattelauflieger stand unbeleuchtet im eingeschränkten Halteverbot. Es entstand 20.000 Euro Schaden.