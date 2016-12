UN-Resolution sorgt in Israel für wütende Reaktionen Zum Ende der Amtszeit von Präsident Obama verpassen die USA dem kleinen Verbündeten Israel noch einen Denkzettel.

Ausgerechnet am ersten Weihnachtstag hätten sich die Chefdiplomaten von 14 Ländern wohl Schöneres vorstellen können als eine Strafpredigt in Israels Außenministerium. Einer nach dem anderen kam zu einem „klärenden Gespräch“ in das sandsteinfarbene Gebäude in Jerusalem, das von außen einer modernen Festung gleicht. Eine diplomatische Standpauke musste auch US-Botschafter Dan Shapiro über sich ergehen lassen, den Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sogar persönlich einbestellte.

Netanjahu ist empört über eine Resolution des Weltsicherheitsrates gegen Israels Siedlungspolitik. Er reagierte mit einem wütenden Rundumschlag gegen alle beteiligten Staaten – selbst gegen den wichtigsten Verbündeten, die USA.

Denn weniger als einen Monat vor dem Ende seiner Amtszeit hatte US-Präsident Barack Obama noch für eine Überraschung gesorgt. Im UN-Sicherheitsrat verzichteten die USA am Freitag in einer Abstimmung zu den israelischen Siedlungen im besetzten palästinensischen Westjordanland und in Ost-Jerusalem auf ihr Veto-Recht. Die Resolution fordert Israel auf, dort alle Bauaktivitäten zu stoppen.

Die Resolution enthält keine Androhung von Strafmaßnahmen, auch die Forderungen sind nicht neu. Sie bekräftigten seit Jahrzehnten bekannte Positionen der internationalen Gemeinschaft. Die Regierung in Jerusalem stellt sich jetzt auf weiteren Ärger während der letzten Amtstage von Obama ein. US-Außenminister John Kerry will diese Woche in einer Grundsatzrede den Rahmen für eine Friedensregelung in Nahost vorgeben. Am 15. Januar ist außerdem eine internationale Konferenz in Paris geplant, die neue Impulse für eine friedliche Lösung in Nahost geben soll. Obama schafft so in letzter Minute noch Fakten und legt seinem Nachfolger Donald Trump Steine in den Weg. Der kritisierte die Entscheidung scharf.

Zuletzt spitzte sich die Lage zu, weil Netanjahus rechts-religiöse Regierung sich mehr oder weniger offen von der Zwei-Staaten-Lösung – also einen Staat für Israel und einen für die Palästinenser – verabschiedet hat. Besonders provokativ wirkten wohl auch ultrarechte Minister, die sich für ein Gesetz zur Legalisierung wilder, von der Regierung nicht genehmigter Siedlungen einsetzen, die auf palästinensischem Privatland errichtet wurden. (dpa)

zur Startseite