Umzugsstress im Berufsschulzentrum

Das Foto entstand während der Bauarbeiten für das BSZ für Technik und Wirtschaft. Inzwischen ist der Neubau in den Bautzener Schilleranlagen fast fertig.. © Archivfoto: Robert Michalk

Endspurt beim neuen Berufsschulzentrum für Wirtschaft in Bautzen. An den Schilleranlagen rollen die Möbelwagen. Wie Landkreissprecher Gernot Schweitzer mitteilt, sind die Arbeiten im Neubau so gut wie abgeschlossen, nun läuft die Ausstattung und der Umzug des BSZ. In dieser Woche wird das letzte Fachkabinett aus dem alten Standort in das neue Gebäude umgesetzt. In den nächsten Wochen müssen sämtliche Fachkabinette angeschlossen werden. Auch werden interaktive Tafeln installiert. In dieser Woche sollen zudem die Schulmöbel – wie Bänke, Stühle und Garderoben – geliefert werden.

Bauarbeiter sind unterdessen noch in der alten Sporthalle zugange, die modernisiert wird. Ihre Teilsanierung soll zum Ende der Winterferien abgeschlossen sein. Als offiziellen Einweihungstermin des Berufsschulzentrums hat der Landkreis den 15. März festgelegt. Künftig werden hier rund 1 400 Schüler lernen. Der Landkreis investiert rund 21 Millionen Euro in Modernisierung und Neubau des BSZ. (SZ/ma)

