Umzugsstrecke wird beräumt Damit beim Faschingsumzug Platz für die Zuschauer ist, schafft der Bauhof den Schnee weg. Und es laufen weitere Vorbereitungen.

Beim Faschingsumzug in Schirgiswalde herrscht immer tolle Stimmung. © Uwe Soeder

Der Bauhof der Stadt Schirgiswalde-Kirschau beginnt jetzt damit, die Schneehaufen entlang der Strecke des Schirgiswalder Faschingsumzuges wegzuräumen. Das kündigt Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) an. Das geschieht vor allem, um Platz für die Zuschauer zu schaffen. Zum Spektakel am 26. Februar werden rund 1 000 Teilnehmer und um die 10 000 Besucher erwartet.

Der Umzug steht unter dem Motto „35 Jahre Zeitgeschehen könnt ihr heut’ beim Umzug sehen“, Bezug nehmend auf das 35-jährige Jubiläum des Schirgiswalder Faschingsclubs SFC. Etwa 80 Bilder werden zu sehen sein. Die Malerwerkstatt im alten Bauhof ist ab sofort montags bis freitags von 17 bis 21 Uhr besetzt. Umzugsteilnehmer können dort Stoffe, Farben und ähnliche Dinge kostenlos abholen. – Der Umzug startet am letzten Februar-Sonntag um 14 Uhr. Darauf einstimmen können sich Besucher ab 11 Uhr bei einem Frühschoppen mit Heiko Harig im Festzelt neben der Turnhalle. Dort wird nach dem närrischen Marsch weitergefeiert. Weitere Partys finden im Anschluss an den Umzug auf dem Obermarkt und im Haus Treffpunkt statt. In der Kirschauer Körse-Halle gibt es einen Kinderfasching. Feiern können Faschingsfans außerdem am 25. Februar in der Körse-Halle (diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft) sowie bei der Rosenmontagsparty am 27. Februar in Kirschau und bei der Saison-Abschlussparty am 28. Februar im Festzelt in Schirgiswalde.

Die diesjährige Saison ist die zweite, die Faschingsclub, Stadt und die Schirgiswalder Kulturgesellschaft zusammen gestalten. „Das bewährt sich bestens“, sagt Sven Gabriel. SFC-Präsident Torsten Paul nickt bestätigend und nennt als größten Vorteil, dass sich der Verein jetzt voll auf das Programm konzentrieren kann, weil die Kulturgesellschaft sich um viele organisatorischen Dinge kümmert. Die Stadt unterstützt das mit einem Zuschuss. (SZ/ks)

