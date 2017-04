Umzugsbeihilfe für 4 100 Studenten

Von Januar bis März hat die Stadtverwaltung zum 17. Mal eine Umzugsbeihilfe an Studenten ausgezahlt. 4 085 Personen haben in diesem Jahr die Beihilfe in Höhe von 150 Euro erhalten. Damit wurde ein Wert nahe der Zahl von 2008 erreicht. In Spitzenzeiten hatte die Stadt über 5 000 Studenten unterstützt. Seit 2008 sinken diese Zahlen kontinuierlich.

Anspruchsberechtigt ist, wer 2016 wegen des Studiums seinen Hauptwohnsitz nach Dresden verlegt hat. Die Regelung gilt für Studenten von acht Dresdner Bildungseinrichtungen. Das sind die Technische Universität Dresden, die Hochschulen für Technik und Wirtschaft, für Musik, für Bildende Künste, für Tanz, für Kirchenmusik sowie die Evangelische Hochschule und die Berufsakademie Dresden. Die Studenten bekommen die Umzugsbeihilfe für die Dauer ihres Studiums einmal. Insgesamt erhielten inzwischen mehr als 69 000 Studenten die finanzielle Hilfe in ihrer neuen Heimatstadt. (SZ/acs)

