Umzugsangebot für Fledermäuse In Sebnitz müssen die kleinen Tiere ein Abrisshaus verlassen. Gleich nebenan gibt es neue Wohnungen.

Am Gebäude des ehemaligen VEB Kunstblume an der Weberstraße 2/4 wird das gesamte Nebengelass abgerissen. © Dirk Zschiedrich

Das Goethe-Gymnasium in Sebnitz könnte bald tierische Untermieter bekommen. An der Fluchttreppe des Schulgebäudes wurden vergangene Woche zwei hölzerne Fledermausbretter angebracht, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Sie dienen als Ausweichquartiere für die Tiere, die bislang im benachbarten Gebäude des ehemaligen VEB Kunstblume an der Weberstraße 2/4 lebten, der jetzt teilweise abgerissen wird.

Vor dem Beginn der Arbeiten hat ein Spezialist das leerstehende Gebäude auf Spuren von geschützten Tieren untersucht. Laut seines artenschutzrechtlichen Gutachtens haben sich unter anderem Fledermäuse und Vögel in dem Komplex angesiedelt. Da deren Quartiere mit dem Abriss vernichtet werden, muss die Stadt Alternativen schaffen, welche die Tiere zum Überwintern nutzen können.

Die Abrissarbeiten am früheren Verwaltungssitz des VEB Kunstblume haben am 16. Oktober zunächst mit der Entkernung begonnen, ab Anfang November sollen erste Mauern fallen. Das Hauptgebäude bleibt erhalten. (SZ/dis)

