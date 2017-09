Umzugs-Macher sind stolz auf Schiebock Auf vier Ehrenamtliche wartet jetzt ein besonderer Dank. Aber allein hätten sie nichts ausrichten können.

Der Festumzug kam sehr gut an. Die Macher dahinter werden nun geehrt. © Rocci Klein

Nichts gewesen? Drei Tage nach dem großen Festwochenende sieht Bischofswerda wieder aufgeräumt aus. Nur der Zunftzeichenbaum vorm Rathaus erinnert erst einmal noch an die zweitägige Party am Wochenende. Bleiben für immer werden die Erlebnisse. Zu den nachhaltigsten zählen die 75 Bilder der über 700 Teilnehmer des Festumzuges. Beeindruckt davon teilen die Mitglieder des Organisationsteams mit: „Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Gestaltern der herrlichen Bilder. Wir haben uns über die Ideen sehr gefreut. Wir sind stolz auf euch.“ Besonders beeindruckt haben die vielen Kinder, die den Umzug bereichert haben. „Uns ist deshalb nicht um die Zukunft unserer kleinen, schönen Stadt bange“, heißt es in einer Erklärung der AG.

Dank kommt auch von Oberbürgermeister Holm Große. „Dieses Wochenende hat gezeigt, wozu Bischofswerda fähig ist“, sagt er. Den Helfern, Umzugsteilnehmern, dem Rettungsdienst, der Polizei, den Feuerwehren, der Werbegemeinschaft und vor allem den Sponsoren, die für die finanzielle Absicherung des Festjahres sorgen, gebühre Dank. Er sei begeistert, so der OB.

Die Hoffnungen sind aufgegangen. So sei, sagt der OB, das gesteckte Ziel klar erreicht worden, mit dem Festumzug die Vielfalt des Lebens in Bischofswerda nach außen zu tragen oder den Schiebockern wieder in Erinnerung zu rufen. „Als vor über einem Jahr die Idee eines Festjahres geboren wurde, kam natürlich gleich der Gedanke eines Festumzuges auf. Mit Hartmut Schaar hat die Stadt einen Profi fast direkt neben dem Rathaus wohnen. Dieser scha(a)rte ein emsiges Team um sich – viele Stunden Freizeit sind für den Umzug geopfert worden“, erklärt der Oberbürgermeister. Dieses „absolut vorbildliche ehrenamtliche Engagement“ sei beispielgebend. Die AG-Mitglieder hätten viel bewegt und viele weitere Schiebocker für die Teilnahme am Festumzug begeistert. Das größte Dankeschön für alle Mühen waren begeisterte Zuschauer am Straßenrand und stolze Umzugsteilnehmer. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die vier ehrenamtlichen Mitglieder der Festumzugs-AG – Hartmut Schaar, Christine Bär, Klaus Klix und Gottfried Brückner – zu einem Abendessen auf den Butterberg eingeladen.

Das Stadtfest zu Ehren 790 Jahre Bischofswerda wurde außerdem mit Offenen Hinterhöfen und einem Herbstmarkt gefeiert. Es gab ein Mittelalterfest, die Show der schönsten Schieböcke und die Eröffnung einer Ausstellung der Tradition von über 200 Handwerksbetrieben in Bischofswerda im Rathaussaal. Auch die Ehrenplakette wurde wieder verliehen. (SZ)

