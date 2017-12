Umzug mit Hindernissen Der Umzug für den Wohnblock „Am Sachsenhof 2a-c“ in Klingenberg ist organisiert. Mit einer Firma gibt es Probleme.

Ein Bild aus dem Sommer, als der Wohnblock saniert wurde. Jetzt kann er wieder bezogen werden. © Egbert Kamprath

Klingenberg. Der Wohnblock „Am Sachsenhof 2a-c“, den die Gemeinde seit diesem Frühjahr saniert, kann in diesen Tagen wieder bezogen werden. Mit dem Umzug hat der Gemeinderat Klingenberg auf seiner jüngsten Sitzung ein Unternehmen aus Freiberg für rund 26 000 Euro beauftragt. Insgesamt waren zwei Angebote eingegangen, das wirtschaftlichste erhielt den Zuschlag. Drei Gemeinderäte enthielten sich bei der Abstimmung.

Für die Bauzeit waren fünf Bestandsmieter aus Block 2 in Übergangswohnungen in den Blöcken 6 und 7 gezogen. Außerdem ziehen fünf Mieter aus dem Wohnblock „Am Sachsenhof 7“, der kommendes Jahr saniert werden soll, in den Wohnblock 2 um. Doch fast hätte sich der Umzug verzögert. Denn per Eilentscheidung hatte Bürgermeister Schreckenbach (BfK) veranlasst, dem Betrieb, der „Am Sachsenhof 2a-c“ die Maler-und Lackierarbeiten übernommen hatte, zu kündigen. Darüber informierte das Gemeindeoberhaupt ebenfalls auf der jüngsten Ratssitzung. Um den straffen Zeitplan der Sanierungsarbeiten einhalten zu können, hätten fast alle Gewerke mitgezogen. Bei dem einen Unternehmen habe es aber mehrere Diskussionen gegeben. „Um die Termine halten zu können, war es zwingend notwendig, zu reagieren“, so Torsten Schreckenbach. Bis zum Sitzungstermin des Gemeinderates wäre dann zu viel Zeit verstrichen gewesen, deshalb die Eilentscheidung.

Bis zur Sitzung hatte die Gemeindeverwaltung aber neue Angebote eingeholt und empfahl dem Gremium, insgesamt drei Betriebe mit den Arbeiten zu beauftragen. Diese sollten nach Räumen und Bereichen eingesetzt werden. Mit insgesamt rund 110 000 Euro wurde die Gesamtsumme im Vergleich zu dem gekündigten Unternehmen zwar um 40 000 Euro teurer, bleibt damit aber trotzdem im ursprünglich geplanten Kostenrahmen. Bei drei Enthaltungen folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung. Somit erhielten die Malereibetriebe aus Altenberg, Pretzschendorf und Pirna den Auftrag.

zur Startseite