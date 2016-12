Umzug ist fast geschafft Die Kontakt- und Beratungsstelle ist nun auf dem Obermarkt zu finden. Am 1. Januar wird die Eröffnung gefeiert.

Die Leiterin der Kontakt- und Beratungsstelle, Margitta Kluge (links), und Dominique Rost beim Einpacken des Geschirrs. © André Braun

Die fleißigen Helfer haben in den vergangenen Tagen schon viel geschafft. Die Räume der Kontakt- und Beratungsstelle (Kobs) Waldheim An der Zschopau 1 sind so gut wie leer geräumt. Margitta Kluge, Leiterin der Kobs, lobt die Einsatzbereitschaft von Mitarbeitern und Gästen. Hans-Ulrich Folgner, der Hausmeister der Arche Waldheim, bekommt ein Extralob. „Er hat den Umzug koordiniert“, sagt Kluge. Heute und morgen sollen noch die letzten Arbeiten erledigt werden. Am Neujahrstag soll die Einweihung der neuen Räume am Obermarkt 30 erfolgen.

Im ehemaligen Gemeindehaus der evangelischen Kirchgemeinde sind die Bedingungen für Gäste und Mitarbeiter deutlich besser. Die Kontaktstelle liegt noch zentraler. Auch für Klienten, die mit dem Rollstuhl kommen, sind die neuen Räume besser erreichbar. Zudem ist am Obermarkt der Alltagsraum größer und zur Küche hin offen, sodass alle miteinander in Kontakt bleiben können. Neben täglichen Angeboten, wie einem gemeinsamen Frühstück, kreativem Gestalten oder einem Dart-Turnier treffen sich auch regelmäßig zwei Selbsthilfegruppen in der Kontakt- und Beratungsstelle. (mit DA/rt)

Sonntag, 1. Januar: 12 Uhr Einweihung der neuen Räume am Obermarkt 30 und Neujahrsschmaus.

