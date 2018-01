Umzug der Döbelner Tafel noch im Januar Die Räume an der Eichbergstraße bieten bessere Bedingungen. Auch ein neues Fahrzeug ist bald im Einsatz.

Künftig wird die Tafel in den Räumen an der Eichbergstraße zu finden sein. © André Braun

Döbeln. Der Verein Netz-Werk Mittweida steht für den Umzug der Döbelner Tafel in den Startlöchern. Bis Februar soll die soziale Einrichtung in ihre neuen Räume an der Eichbergstraße eingezogen sein. Das neue Domizil, das zuvor als Imbiss genutzt wurden, ist nach Darstellung von Geschäftsführerin Anne Katrin Koch ebenerdig und etwas größer und damit besser geeignet als die derzeitigen Räume an der Friedrichstraße. Vor dem Umzug müsse aber erst noch eine Kühlzelle eingebaut werden. Netz-Werk hatte sie für die Tafel angeschafft und dafür Fördermittel bewilligt bekommen. Allerdings erst Mitte Dezember, wie Anne Katrin Koch sagte. „Im Dezember mussten wir das Geld noch ausgegeben.“ Notwendige bauliche Veränderungen seien an den neuen Räumen schon vorgenommen worden. Den Umzug will Netz-Werk mit eigenen Mitteln und Kräften bewältigen. „Die Tafelkunden werden davon nicht viel mitbekommen. Die Ausgabe der Lebensmittel wird nahtlos weitergehen“, so die Geschäftsführerin. Mitte des Jahres hatte Netz-Werk die Tafel vom Awo-Kreisverband Mulde-Collm übernommen, und erst einmal am alten Standort weitergeführt, sich aber schon nach einem neuen umgeschaut. Der Mietvertrag für das neue Domizil laufe ab 1. Februar, so die Geschäftsführerin.

In den neuen Räumen gibt es auch einen Aufenthaltsraum für die Kunden. Regelmäßige Treffen, wie es sie eine zeitlang in den derzeitigen Räumen gab, seien aber nicht geplant. Auch das Kochen von Mittagessen wird nicht wieder aufgewärmt. „Kochen ist mit vielen Auflagen verbunden. Es wurde schon in der Friedrichstraße nicht mehr gekocht. Die Hygiene ist da sehr hinterher“, so Anne Katrin Koch.

Anfang Februar soll es eine offizielle Einweihung der neuen Tafelräume geben. Dann will Netzwerk auch das neue Kühlfahrzeug vorstellen – es wird dieser Tage in einem Autohaus in Bayern abgeholt. Netz-Werk hatte es als Ersatz für einen VW-Transporter über Spenden beschafft. Das alte Fahrzeug hat 300 000 Kilometer auf dem Tacho und ist sehr reparaturanfällig, so die Geschäftsführerin. Ein jüngerer Fiat ist in einem besseren Zustand. Die Fahrzeuge benötigt die Tafel, um gespendete Lebensmittel aus Supermärkten und von anderen Anbietern abzuholen.

