Umzug der 88. Grundschule verzögert sich weiter Die Schüler bleiben mindestens bis 2021 in Hosterwitz, denn es gab viele Differenzen zu klären.

Die ehemalige Außenstelle des Haydn-Gymnasiums auf dem Plantagenweg steht schon lange leer. Hier sollen nach der Sanierung die Hosterwitzer Grundschüler einziehen. Foto: Steffen Füssel © steffen füssel, steffen fuesse

Unverständnis und lange Gesichter im Ortsbeirat Loschwitz. Michael Fücker vom Schulverwaltungsamt musste dort am Mittwoch einräumen, dass die Sanierung der Plattenbauschule auf dem Plantagenweg, in die die 88. Grundschule aus Hosterwitz einziehen soll, erst 2019 beginnen kann. Da die Verwaltung von mindestens zwei Jahren Bauzeit ausgeht, können sich die Schüler erst 2021 über eine sanierte Schule freuen.

Grund für die Verzögerungen sind Differenzen mit dem Straßen- und Tiefbauamt. Der Plantagenweg selbst soll auch neu gemacht werden. Da erst Unstimmigkeiten mit der Drewag und der Stadtentwässerung ausgeräumt werden mussten, könne der Straßenneubau erst im kommenden Jahr beginnen. Die Schulsanierung dementsprechend später. Die anwesenden Eltern und Bürger waren erstaunt, dass sich der Zeitplan so verzögert, bereits vor Jahren sollte mit den Arbeiten begonnen werden. SPD-Ortsbeirätin Kristin Sturm fragte, warum die Verwaltung erst jetzt informiere. Es musste erst alles geklärt werden, so das Schulverwaltungsamt. Noch offen ist auch die Finanzierung des Projektes, das neben der Sanierung auch den Neubau einer Turnhalle umfasst. Rund 9,5 Millionen Euro sind veranschlagt, doch ohne Fördermittel vom Freistaat sei das nicht möglich. Bis Ende des Monats muss der entsprechende Antrag eingereicht werden. Doch er gehe von einem positiven Bescheid aus, so Fücker. Trotz aller Bedenken stimmten die Ortsbeiräte einstimmig für die Vorlage der Stadtverwaltung zur Sanierung.

Bislang sind die Grundschüler der 88. Grundschule in einem Gebäude mit der 88. Oberschule in Hosterwitz auf der Dresdner Straße untergebracht. Ursprünglich sollten sie bereits 2018 in die sanierte Schule in Niederpoyritz ziehen.

zur Startseite