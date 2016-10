Umweltsünder am Werk Unbekannte entsorgten eine größere Menge Altreifen in einem Waldstück im Glashütter Ortsteil Oberfrauendorf.

Unbekannte haben jede Menge Müll in einem Waldstück abgeladen. © Polizei

Glashütte. Forstmitarbeiter informierten die Polizei in der vergangenen Woche über eine illegale Müllentsorgung in einem Waldstück an der Felsenbergstraße im Glashütter Ortsteil Oberfrauendorf. Demnach hatten Unbekannte Anfang Oktober eine größere Menge Altreifen, Fahrzeugsitze sowie leere Kanister und Planen abgeladen. Einem ersten Überblick nach handelt es sich um etwa 40 Autokompletträder sowie diverse Motorrad- und Fahrradreifen, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Waldes gesehen, die mit der Müllentsorgung im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351 4832233. (szo)

