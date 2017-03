Umweltsünde Wegwerfbecher Kaffee zum Mitnehmen ist ein Renner. Doch die grenzenlose Genussfreiheit ist kein reines Vergnügen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Auch in Dresden fallen Pappbecher in rauen Mengen an. © dpa Auch in Dresden fallen Pappbecher in rauen Mengen an.

Uwe Fischer von der Stadtreinigung leert vor dem Starbucks auf der Prager Straße einen Papierkorb.

Ab und zu leistet sich Studentin Tabea Hauser einen Kaffee im Starbucks auf der Prager Straße. Der Becher landet anschließend im Müll.

Eigentlich trinkt Tabea Hauser nicht jeden Tag Kaffee. Aber zwei- bis dreimal in der Woche holt sich die 24-Jährige unterwegs einen, meist in der Uni. Und im Pappbecher. Das tun auch viele andere Dresdner – allerdings regelmäßig. Die Zahlen sprechen zugleich für ein Erfolgsmodell und ein Problem. Sie sind Ausdruck für ein Lebensgefühl und für eine Umweltsünde. An jedem Tag werden in Dresden etwa 50 000 Kaffee-Pappbecher weggeworfen. Mehr als 18 Millionen Becher sind das im Jahr.

Die meisten landen in öffentlichen Müllbehältern. Ihr Gewicht: Rund 257 Tonnen. Das ist mehr als ein Viertel der insgesamt 852 Tonnen Müll, die die Stadtreinigung binnen zwölf Monaten aus den Behältern holt. Alles auf Kosten auch der Dresdner, die nie auf den Gedanken kommen würden, mit Kaffee in einem Pappbecher unterwegs zu sein.

Auch viele Coffee-to-go-Liebhaber laufen mit ihren Heißgetränken nicht lange durch die Gegend. Beleg dafür sind Zahlen der Stadtreinigung. „Problemmüllbehälter“, in denen besonders viele leere Pappbecher landen, finden sich meistens genau dort, wo Getränke in solchen Bechern auch ausgeschenkt werden. Zum Beispiel auf der Prager Straße, direkt vor der Starbucks-Filiale und vor McDonald´s. Diese Mülleimer haben die Verantwortlichen auf einer Landkarte mit allen Papierkorb-Standorten der Stadt mit grünen Pfeilen markiert. Vier sind es allein vor Starbucks in der Centrum-Galerie.

Dort hat sich auch die 30-jährige Hadeel einen Kaffee gekauft. „Ich brauche das“, sagt die junge Palästinenserin, die auf einen Studienplatz in Dresden wartet. „Ich liebe es, mit einem Kaffee herumzulaufen.“ Dass sie dabei jedes Mal einen Pappbecher verwendet, quittiert sie mit einem Schulterzucken. Auch direkt vor der Kaffeehaus-Filiale trinken Gäste ihren Kaffee aus Pappbechern. Der Preis dafür ist derselbe, den die Tischnachbarn bezahlt haben. Sie benutzen eine Keramiktasse. Billiger ist es nur für Kunden, die ein eigenes Trinkgefäß mitbringen.

Doch das ist längst nicht überall der Fall. Stichprobe in einer Bäckereifiliale am Postplatz: 1,60 Euro kostet der kleine Kaffee zum Mitnehmen. Genauso viel wie vor Ort aus einer richtigen Tasse. Das Studentenwerk Dresden ist da schon weiter. Den Kaffee in Tassen gibt es in Mensen und Cafeterien 20 Cent günstiger als im Pappbecher. Allerdings hat das auch zu unerfreulichen Nebeneffekten geführt, berichtet Sprecherin Heike Müller. Viele nehmen jetzt die Studentenwerkstassen mit in die Hörsäle. Oft werden sie aber nicht wieder zurückgebracht. Und: Der Kaffeeverkauf ist eingebrochen. Etwa 1800 Becher wurden täglich vor der Einführung des Extrapreises für die Pappgefäße gezapft. Jetzt sind es noch 360 pro Tag. Zu mehr Kaffeedurst soll nun das Angebot führen, den Muntermacher aus einem selbst mitgebrachten Thermobecher zu trinken. Erste Erfolge seien messbar, sagt Müller.

Mit solch einem Becher ist auch Eva Jähnigen häufig unterwegs. Für die grüne Umweltbürgermeisterin ist das nicht nur eine Imagefrage. Sie wünscht sich für Kaffeebecher ein System, wie es seit Jahren beim Striezelmarkt genutzt wird: Dort darf Glühwein nur in Pfandbechern verkauft werden, die jeder Glühweinverkäufer auch wieder zurücknehmen muss. Wie man Kaffeeanbieter in einer Stadt bewegen kann, bei einem solchen System mitzumachen, weiß sie noch nicht. „Außerdem muss man den Umgang mit den Hygienevorschriften klären“, dämpft die Umweltbürgermeisterin die Erwartungen.

Das Studentenwerk sieht das Hygieneproblem für sich gelöst. „Benutzen Sie bitte nur saubere Thermobecher“, fordern die Verantwortlichen ihre Kaffeetrinker auf. Tabea Hauser findet diese Lösung „nicht verkehrt. Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht so oft über die Umweltverschmutzung durch Pappbecher nachgedacht“, gibt sie zu.

Nadine Lippold aber traut dem Frieden nicht. Die 32-jährige gebürtige Dresdnerin sitzt mit einem Kaffee-Einwegbecher auf der Prager Straße in der Sonne. Sie fühlt sich ertappt: „Ich habe zwei Thermobecher zu Hause“, entschuldigt sie sich, „ich nehme mir darin sehr oft Kaffee von zu Hause mit“. Ausgerechnet jetzt hat sie einen Pappbecher neben sich stehen. „Man müsste das mal ausprobieren“, denkt sie über die Variante nach, sich Kaffee in einen eigenes Trinkgefäß füllen zu lassen. Dass dabei alle Hygieneregeln eingehalten werden, glaubt die Lebensmittelkontrolleurin aber nicht. Auf einen Versuch will sie es dennoch ankommen lassen. Auch, um künftig nicht mehr mit einem Einwegbecher erwischt zu werden.

