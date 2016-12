Umweltskandal im ehemaligen Roburwerk? Die Kreisbehörde lässt Sondermüll aus der Zittauer Industriebrache bergen. Woher die Abfälle stammen, ist unklar.

Die Plane ist hochgeschlagen, auf der Pritsche des Lkw stehen viele Behälter. Seit den Morgenstunden verladen am Dienstag Mitarbeiter der Umweltdienste Becker GmbH in der Zittauer Eisenbahnstraße vor dem Werkstor des ehemaligen Roburwerkes Sonderabfall in Behälter.

Vier Einsatzfahrzeuge der Polizei sind vor Ort. Die Straße ist halbseitig gesperrt, zwei Ampeln regeln den Verkehr. Für Polizeisprecher Thomas Knaup fällt der Einsatz unter Amtshilfe. Mehr will Knaup gegenüber der SZ dazu nicht sagen.

Ein Mitarbeiter des Entsorgers fährt mit dem Gabelstapler an ein altes Ölfass heran, das sein Kollege zuvor mit einem Radlader vom Grundstück geborgen hat. Wegen der wuchernden Vegetation kann der Stapler nicht in das Grundstück fahren. Der Staplerfahrer hebt das angerostete Fass an und lässt es danach in einen der Sonderabfall-Behälter gleiten. Die Behälter mit einem Fassungsvermögen von 800 Litern werden regelmäßig auf Dichtheit überprüft, sagt er. Bei einem weiteren Behälter steht der Deckel noch offen. Im Innern liegen alte Büchsen, Dosen und Kanister verschiedener Größen. Mitarbeiter der Umweltbehörde des Landkreises und des Entsorgungsunternehmens haben sie auf dem Grundstück und in den alten Hallen entdeckt und eingesammelt.

Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen, da im Innern der Werkhallen einzelne Decken bereits komplett eingebrochen sind. An den Dosen sind eingetrocknete Spuren von Farbe, Öl oder Teer zu erkennen. Welche Flüssigkeiten und Stoffe die Umweltbehörde in den Behältnissen auf dem Grundstück entdeckt hat, bleibt allerdings ihr Geheimnis. Wie lange die Abfälle dort bereits lagern und wieso sie jetzt geborgen wurden, darüber schweigt das Amt. Bis zum Mittag verladen die Arbeiter jedenfalls rund 15 Sonderabfall-Behälter auf den Lkw und den dazugehörigen Anhänger. Auf Anfrage der SZ erklärt Marina Michel vom Kreis lediglich, dass im Rahmen einer „abfallrechtlichen Maßnahme“ Verladearbeiten stattgefunden haben. „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden“, erklärt die Pressesprecherin.

Gelände steht seit 25 Jahren leer

Zu DDR-Zeiten war das Areal unter den Robur-Mitarbeitern als Hauptwerk oder Fertigungsbereich 1 bekannt. Darin befanden sich eine Dreherei, die Motorenmontage, Motorprüfstände und auch Chrombäder. An einem Giebel ist eine Inschrift aus dem Jahr 1949 noch gut zu lesen: „Unser Beitrag zum Zweijahresplan“. Seit dem Ende der Fahrzeugproduktion im Jahre 1991 steht das Betriebsgelände leer. Die geschichtsträchtige Immobilie macht immer mal wieder Schlagzeilen, ist geteilt, mehrfach verkauft und ausgeschlachtet worden. Zu den Eigentümern gehörten verschiedene Unternehmen, unter anderem ein Franzose und ein Pole. Pläne zur Errichtung eines Energieparks auf dem Gelände wurden 2011 endgültig begraben.

Seither ist die Immobilie nicht mehr im Fokus der Wirtschaftsförderung, es hat sich absolut nichts mehr getan und der Verfall des gesamten Komplexes schreitet unaufhörlich voran. Zuletzt geriet die Industriebrache im Januar 2015 in den Blick der Stadt, weil nach einem Sturm Glassplitter aus den alten Fenstern auf der Eisenbahnstraße landeten. Im Sommer 2014 war bereits das Dach der massiven Produktionshalle an der Ecke Eisenbahn-/Marschnerstraße fast komplett eingestürzt. Ende 2013 drängte die Stadt den Eigentümer, die Fassade zu sichern, weil Putz abzustürzen drohte.

Der Textilfabrikant Gustav Hiller legte Ende des 19. Jahrhunderts den Grundstein für die Phänomen Werke in Zittau, aus denen in den 1950er Jahren die Robur-Werke Zittau hervorgingen.

