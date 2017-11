Umweltschule geht das Geld aus Während ein Gerichtsprozess läuft, ist der Geldhahn zu. Nun gibt es Hilfe aus der Politik.

Die Natur- und Umweltschule (NUS) könnte im Januar endgültig schließen. Jens Struwe, Vater und Mitglied im Förderverein der Grundschule war am Montagabend in den Ortsbeirat Klotzsche gekommen. Er will auf die missliche Lage der Grundschule auf dem Manfred-von-Ardenne-Ring aufmerksam zu machen. Die befindet sich seit nunmehr sechs Jahren im Clinch mit der Sächsischen Bildungsagentur. Der Streitpunkt: Ist die Schule, deren Träger der Verbund sozialpädagogischer Projekte (VSP) ist, genehmigungsfähig? Das Verwaltungsgericht Dresden hat 2015 beschlossen: ja. Doch die Bildungsagentur hat Berufung eingelegt. Während vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen verhandelt wird, ist der Geldhahn zugedreht. „Bis Januar kommen wir noch hin“, sagt Struwe. Das sei nur möglich, weil die Eltern 65 000 Euro gesammelt haben, weiter 80 000 Euro kamen von einer Stiftung.

Nun machen sich die Politiker für den Erhalt der Grundschule stark. Sie sei wichtig für die Schulvielfalt im Dresdner Norden, die Plätze angesichts der ohnehin angespannten Situation ebenso, sagen die Klotzscher Ortsbeiräte. Deswegen fordern sie Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf, sich für die NUS einzusetzen. (SZ/sh)

