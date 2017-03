Umweltschützer in Wachau erfolgreich Die Baumallee am Kirchweg bleibt stehen. Landratsamt und BUND einigen sich auf einen Kompromiss.

Dick genug, um sich dahinter zu verstecken: Die Eschen am Kirchweg in Wachau sind rund 120 Jahre alt. Sie sollten im Zuge der Wegsanierung gefällt werden. Jetzt wurden die Pläne überarbeitet. Die Allee bleibt stehen. © Thorsten Eckert

Mit dem Fall beschäftigten sich der Sächsische Landtag, das Umweltministerium und das Bautzener Landratsamt. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass der Kirchweg in Wachau ausgebaut werden soll. Die bittere Pille dabei: 15 Eschen müssen dafür umgesägt werden. Alle Genehmigungen lagen dafür bereits vor.Der drohende Verlust der Allee rief allerdings Umweltschützer auf den Plan. Straßenbauingenieur Dr. Ditmar Hunger kam nach einem ersten Artikel in der SZ aus Dresden nach Wachau und sah sich den Kirchweg an. Er sprach sich gegen das Fällen der etwa 120 Jahre alten Bäume aus. „Sie gehören zum Ensemble des Schlosses. Das Bild in der historischen Ortsmitte würde sich stark verändern. Sie sollten unbedingt erhalten bleiben“, sagt er. Der Ingenieur schlug vor, die Planungen zu überarbeiten. Die Straße sei ohnehin überdimensioniert. Bei entsprechender Rücksichtnahme könnte die Allee bleiben.

Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Grüne Landtagsabgeordnete Wolfram Günther sprachen sich gegen das Vorhaben in der Form aus. Zum Schutz der Bäume sollte nach Detaillösungen gesucht werden, sagte BUND-Landeschef Felix Ekardt. Laut Wolfram Günther sei es möglich, die Straße wurzelschonend zu sanieren. Diese Variante wäre zudem mit rund 60 000 Euro um die Hälfte günstiger als die geplante. Nach einem Vororttermin hatten die Naturschützer Widerspruch gegen die Baumfällungen eingelegt. Überraschend schnell reagierte die Behörde und legte das gesamte Verfahren auf Eis.

Gute Planungsgrundlagen

In den vergangenen Monaten gab es weitere zahllose Vororttermine. Nach Angaben von Gernot Schweitzer vom Landratsamt in Bautzen wurde die Planung zum Kirchweg im Einvernehmen mit dem BUND noch einmal überarbeitet. „Nach der nun genehmigten Variante bleiben bis auf drei Bäume alle sonstigen Bäume erhalten. Darauf hat sich die mit dem Projekt beauftragte Teilnehmergemeinschaft mit dem BUND geeinigt“, sagte Gernot Schweitzer. Bei der Teilnehmergemeinschaft handelt es sich um einen Zusammenschluss von allen Landeigentümern der Gemeinde Wachau. Er legt unter anderem Wege an und plant die Neuordnung von Grundstücken. Nach den gegenwärtigen Planungen soll der Weg bereits in den Sommerferien ausgebaut werden. David Greve, Landesgeschäftsführer des BUND in Sachsen freut sich über den Kompromiss. „Fast alle Bäume können stehen bleiben, das sei ein Erfolg. Freilich wäre es besser gewesen, wir hätten alle retten können, aber das Maximalziel erreicht man selten.“ Er hebt die guten Planungsvorschläge von Ditmar Hunger hervor. „So konnten wir fachlich fundiert mit den Ämtern zusammenarbeiten und schließlich das gute Ergebnis erzielen.“ Auch Wolfram Günther freut sich über das Ergebnis. „Ich finde es sehr positiv, dass die Verwaltung bereit war, mit uns an der Verbesserung des Projektes zu arbeiten und dass die meisten Bäume jetzt stehen bleiben. Für mich zeigt der Fall, dass sich Bürgerengagement auszahlt.“

Über die Sanierung des Kirchweges wird seit Langem diskutiert. Immer wieder bildeten sich Schlaglöcher und Pfützen. Die Gemeinde besserte die Fahrbahn immer wieder aus. 2015 stand fest, dass die rund 300 Meter Weg grundlegend in Ordnung gebracht werden. Wegen des Widerstands wurden ab 2016 die Pläne komplett überarbeitet. Jetzt wird das Projekt umgesetzt. Der Weg wird vor allem von Besuchern des Wachauer Friedhofes, von Landwirtschaftsfahrzeugen und von Mitgliedern des Vereins Wunder Land genutzt.

