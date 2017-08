Umweltplakette rettet Autos

Nachlässige Autodiebe büßen Beute ein. © dpa

Dank ihrer Umweltplaketten sind in Tschechien zwei in Deutschland gestohlene Autos gefunden worden. Wie die Polizei in Dresden am Sonntag mitteilte, hatten tschechische Beamte auf dem Parkplatz eines Hotels im nordböhmischen Dux (Duchcov) am frühen Samstagmorgen zwei geparkte Skoda Octavia mit ungarischem und niederländischem Nummernschild entdeckt.



Bei der Überprüfung der auf den grünen Umweltplaketten verzeichneten deutschen Kennzeichen stellten die Polizisten fest, dass beide Fahrzeuge in der Nacht von Freitag auf Samstag im rund 90 Kilometer entfernten Dresdner Süden gestohlen worden waren.



Beide Autos wurden sichergestellt und sollen demnächst an ihre Halter zurückgegeben werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Die beiden Skoda haben einen Gesamtwert von rund 6 000 Euro. (szo)

Polizeibericht vom 20. 08. zurück 1 von 3 weiter Einbrüche in mehrere Pkw 17.08.2017, 23:30 Uhr bis 18.08.2017, 13:00 Uhr / Stadtgebiet – Saalhausener Straße, Am Rossthaler Bach, Reitbahnstraße Einbrecher schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an drei verschlossen abgestellten Fahrzeugen (Opel Astra, Skoda Roomster, BMW) jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten in den Fahrzeugen liegende Rucksäcke, einen Laptop und andere Gegenstände im Gesamtwert von rund 400 Euro. Im vierten Fall öffneten die Täter auf bisher nicht geklärte Art einen Reisebus „EVOBUS“ und entwendeten zwei Geldbörsen mit knapp 140 Euro sowie EC-Karten und diversen Papieren. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 750 Euro. Moped Simson entwendet 18.08.2017, 22.20 Uhr bis 22:25 Uhr / Dresden-Leuben Zwei Moped-Diebe trennten am Freitagabend in der Stephensonstraße das Lenkradschloss eines gesichert abgestellten Kleinkraftrad „Simson“ ab und stahlen das Fahrzeug. Durch die sofort eingeleitete Fahndung fanden die Beamten das Moped noch in der Nähe des Tatorts. Blinker und Spiegel des Mopeds hatten die Täter abgebaut und gestohlen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt. Die Polizei registrierte am Samstag im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Dresden insgesamt 64 Verkehrsunfälle mit zehn verletzten Personen.

