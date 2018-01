Umweltminister fordert einheitlichen Umgang mit „Problemwölfen“

Die Verantwortung auf Bundesebene abzuwälzen ist soll also die Lösung bringen. So kann man sich auch lästiger Arbeit entledigen. Dennoch sollte bedacht werden, nicht jedes Bundesland hat diese "Probleme", die erst durch solche Aufrufe und Petitionen zu diesen erhoben werden. Damit könne man die Wiederansiedlung der Wölfe in anderen Bundesländern erheblich erschweren. Möchte man das damit erreichen?