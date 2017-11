Umweltfreundlicher Papiersalon Aus der Nähe von Köln nach Görlitz: Sylvia Buttler hat an der Schulstraße in Görlitz ein Geschäft eröffnet – und fühlt sich angekommen in der Stadt.

Sylvia Buttler in ihrem Schreibwarengeschäft an der Schulstraße: Die Neu-Görlitzerin fühlt sich wohl an der Neiße. © nikolaischmidt.de

Hell und groß und übersichtlich – so hatte sich Sylvia Buttler ihr Geschäft gewünscht. Und so hat sie es bekommen. „Dabei hielt sich die Renovierung für mich noch in Grenzen“, sagt sie. Einen großen Teil habe der Vermieter geleistet. Jetzt steht Sylvia Buttler zufrieden in ihrem neuen Geschäft Papiersalon an der Schulstraße. Nur mit der Telefonverbindung, das hapert noch. „Aber das wird schon“, ist sie optimistisch.

Sylvia Buttler stammt aus der Nähe von Köln, wohnte auch schon in Bayern und ist nun in Görlitz angekommen. Hier betreibt sie ein Geschäft mit einem Sortiment an umweltfreundlich hergestellten Schreibwaren. Görlitz, die Stadt hatte es ihr nach einem Besuch angetan. „Mir hatte es hier so gut gefallen, dass ich beschloss, herzuziehen“, erzählt sie. Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Laden kam von der Wirtschaftsförderung der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH (EGZ). „Das hat wirklich super funktioniert“, sagt Sylvia Buttler. „Vor gerade einmal fünf Monaten kam sie mit ihrer Idee auf uns zu“, so EGZ-Mitarbeiterin Roswitha Hennig. Ein geeignetes Geschäft sei relativ schnell gefunden worden. „Ich wollte auf jeden Fall in die Innenstadt“, sagt Sylvia Buttler. Die Schulstraße, findet sie, ist ein toller Standort. „Hier ist mehr Betrieb, als vielleicht angenommen wird“, schmunzelt sie. Inzwischen wohnt die Neu-Görlitzerin ebenfalls in der Innenstadt, nur ein paar Hundert Meter vom Geschäft entfernt. Dass das ins Laufen kommen wird, davon ist sie überzeugt. „Viel funktioniert über Mundpropaganda. Ich merke schon jetzt, dass Studenten zu mir kommen, die vom Papiersalon gehört haben und Eltern, deren Kinder hier in die Schule gehen“, sagt Sylvia Buttler. Und gerade waren zwei Damen aus Zittau da. „Ich habe hier supernette Nachbarn“, sagt Sylvia Buttler. Man helfe sich untereinander. Zudem gebe es ausreichend Parkplätze. Ihr zur Seite steht eine Kollegin in Teilzeit, eine junge Görlitzerin, die aus Berlin zurückgekehrt ist.

Speziell macht das Geschäft Sylvia Buttlers natürlich das Angebot. Hefte aus Recyclingpapier beispielsweise, giftfreie Malstifte, handgemachte Notizbücher. Einen Spezialversender, von dem sie ihre Waren bezieht, gibt es nicht. „Das sind alles kleine Händler, die ich mir selbst mühsam zusammengesucht habe“, schildert Sylvia Buttler.

zur Startseite