Umweltfreundlich unterwegs Vom Verteilerzentrum an der Döbelner Straße starten jetzt Street-Scooter. Die Fahrzeuge brauchen keinen Kraftstoff.

Seit Anfang des Jahres starten vom Verteilerzentrum der Deutschen Post in Hartha Street-Scooter, um Briefe und Pakete zu den Empfängern zu bringen. Dabei handelt es sich um Elektrofahrzeuge. Die Autos auf dem Foto wurden in Glauchau aufgenommen, da die Harthaer erst im März offiziell präsentiert werden. © Deutsche Post

Sie sind leise, haben eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern in der Stunde und sparen durch ihren Einsatz drei Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und Fahrzeug ein – die Street-Scooter der Deutsche Post. Zwölf davon sind seit Anfang des Jahres für das Verteilerzentrum in Hartha im Einsatz.

Die Street-Scooter sind Elektrofahrzeuge. Sie wurden gemeinsam von der Deutschen Post mit der Streetscooter GmbH und Instituten der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen entwickelt. „Dabei handelt es sich um ein zukunftsweisendes Elektroauto, das speziell für die Brief- und Paketzustellung entwickelt wurde“, so Tina Birke, Pressesprecherin Brandenburg und Sachsen der Deutsche Post. 2012 sei der erste Prototyp in verschiedenen Workshops getestet worden und habe sich in puncto Ausstattung, Ladekapazität und Sicherheitsstandards als geeignet erwiesen.

Anfang 2014 habe die Deutsche Post bundesweit 150 Vorserienfahrzeuge in verschiedenen Zustellstützpunkten im Betrieb genommen. „Geprüft wurden dabei besonders Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit“, so Birke. Die maximale Reichweite des Fahrzeugs beträgt pro Aufladung bis zu 80 Kilometer.

„Heute sind rund 2 000 Street-Scooter für die Deutsche Post DHL Group überwiegend in Deutschland unterwegs“, sagte die Pressesprecherin. Die Elektrofahrzeuge würden sich besonders für Fahrten mit ausgeprägtem Start-Stopp-Verkehr eignen. Immerhin muss der Street-Scooter für die Brief- und Paketzustellung bis zu 300 Stopps und Anfahrvorgänge bewältigen und ist bis zu 300 Tage im Jahr im Einsatz.

„Durch die fast vollständige Emissionsfreiheit von Schadstoffen und Lärm sind die Autos sehr umweltfreundlich und leise“, so die Pressesprecherin. Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen mache den Einsatz von Fahrzeugen mit Elektro-Antrieben zudem zu einer zukunftsweisenden Investition.

Der Kastenaufbau hat eine robuste und einfache Bauweise. Das Fahrzeug ist insgesamt rund 4,6 Meter lang und bietet genügend Ladevolumen für die Briefe und Pakete. „Außerdem verfügt das Fahrzeug über eine Ausstattung, die allen Sicherheitsstandards entspricht. Es ist primär für die Zustellung auf dem Land sowie kleineren und mittleren Städten ausgelegt“, so Pressesprecherin Tina Birke. Das Fahrzeug verfügt über eine Leistung von bis zu 30 Kilowatt, die von einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Asynchronmotor erzeugt werden. Mitte März stellt die Post die Fahrzeuge in Hartha offiziell der Öffentlichkeit vor.

Für das Zustellzentrum an der Döbelner Straße wurde 2014 der ehemalige Aldi-Markt umgebaut. Vom Verteilerzentrumbekommen 17 Zustellbezirke mit mehr als 14 000 Haushalten etwa 67 000 Briefe und 5 600 Paketsendungen pro Woche. Verteilt wird die Post für Hartha, Waldheim, Leisnig und die jeweiligen Ortsteile. (DA/je)

