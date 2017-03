Umweltamt prüft Spreng-Pläne In der Massenei sollen Werkstoffe getestet werden. Die Reaktionen sind gespalten.

Dieses Gelände unweit des Massenei-Bades hat eine bewegte Geschichte. Es war Militärgelände und bot Asylbewerbern ein Heim. In einem ehemaligen Raketenbunker will ein Investor nun ein Testlabor einrichten. © Matthias Schumann

Ein massives Tor, Stacheldraht obendrauf, Warnschilder wie „Privatgrundstück. Betreten und Befahren verboten“: Das ehemalige Militärgelände in der Massenei macht auch heute noch einen gut bewachten Eindruck. Raketen waren dort zu DDR-Zeiten stationiert. Dann wohnten jahrelang Asylbewerber auf dem Gelände.

Das Gelände befindet sich in Privatbesitz. Nun will eine Firma hier Werkstoffe testen. Daran scheiden sich momentan die Geister. Die Stadt Großröhrsdorf wandte sich nun ans Landratsamt. Es sei schon irgendwo verständlich, dass der private Eigentümer nach einer wirtschaftlichen Nutzung suche, so die Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Aber die Bedenken bei der Nachbarkommune sollten dabei schon berücksichtigt werden. Das Gelände befindet sich auf Großharthauer Flur, jedoch in enger Nachbarschaft des Großröhrsdorfer Erlebnisbades in der Massenei. Aufhorchen ließen in Großröhrsdorf jüngst Informationen aus dem Großharthauer Gemeinderat. Der erteilte das gemeindliche Einvernehmen als Voraussetzung für weitere Schritte im Genehmigungsverfahren. Dem Beschluss ging eine Probesprengung voraus. Geltende Immissions-Grenzwerte seien bei Messungen von Mitarbeitern des Umweltamtes weit unterschritten worden. So könnte auf eine weitere Messung verzichtet werden, hieß es.

Probesprengung ist nicht optimal gelaufen

Großröhrsdorf fühlte sich von dieser Entwicklung überrollt und intervenierte sofort in der Kreisbehörde. Georg Richter, der Leiter des Umweltamtes, erläutert, wie es weitergeht. Das Landratsamt sei die Genehmigungsbehörde und das Umweltamt selbstverständlich involviert und könne einige Hintergründe zum Verfahren erklären. Mit der ersten Probesprengung ist das auf keinen Fall erledigt, zumal die nicht optimal gelaufen sei. Die Bunkertür hatte sich während des Tests geöffnet. Für das Genehmigungsverfahren werde ein unverfälschtes Ergebnis benötigt, so Richter. Also auch eine weitere Probesprengung.

Georg Richter: „Die Forderung steht, davon werden wir nicht abweichen.“ Dabei müssen Mengen zum Einsatz kommen, die der Realität bei künftigen Tests entsprechen. Es geht dabei um die Maximalmengen. Darüber müsse noch mit dem Investor gesprochen werden, so Richter. Dabei gehe es nicht nur um die Lärmentwicklung, sondern auch um Schwingungen, die sich im Boden ausbreiten. Solche Messungen sollen ebenfalls stattfinden. Damit nimmt der Amtsleiter auf die Sorgen im Großröhrsdorfer Rathaus Bezug. Dabei steht das Freibad im Zentrum. Die Stadt befürchtet, dass Schäden im Baugrund und am Edelstahlbecken im Erlebnisbad entstehen könnten. Solche Messungen der Schwingungen seien zum Beispiel im Bergbau üblich, um die Auswirkungen von Sprengungen auf Gebäude feststellen zu können. Ohne solche Messungen gebe es keine Baugenehmigung, so Georg Richter: „Wir müssen mögliche Beeinträchtigungen ausschließen.“ Dazu werde sich das Landratsamt Unterstützung beim Landesamt für Umwelt und Geologie holen.

Artenschutz spielt auch eine Rolle

In der Stadt Großröhrsdorf fürchtet man zudem um das Image des Erholungsgebiets. Besser wäre es, das Gelände ins Landschaftsschutzgebiet einzugliedern, ist die Anregung. Das bleibe vorerst eher ein Wunschgedanke, so Richter. Eine bestehende Nutzung könne nicht ohne Weiteres entzogen werden, wenn sie zulässig sei. Aber es gebe noch eine Reihe Dinge, die sein Amt im Auge behalten müsse. Die Natur habe begonnen, sich das Ex-Militärobjekt zurückzuerobern. Deshalb spiele der Artenschutz eine Rolle. So müsse geklärt werden, wie das geplante Labor zum Beispiel geschützte Tierarten, brütende Vögel oder Fledermäuse beeinflusse. Der Investor habe noch einige Hausaufgaben zu erledigen, so Richter, und das wisse er auch. Sprengmeister Andreas Wichor aus Kreba-Neudorf bei Niesky plant Sprengungen für Forschungszwecke, um Werkstoffe und Materialien zu testen. Es gebe noch einiges zutun, bis das Vorhaben genehmigungsfähig sein könnte. „Und wenn Belange dagegen stehen, muss die Genehmigung gegebenenfalls verwehrt werden“, schätzt der Amtsleiter ein. Es sind wichtige Bedenken auszuräumen. Das sei auch für die Behörde in Bautzen kein Standardverfahren.

