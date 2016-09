Umweg zur Arbeit bringt 3 800 Euro ein Eine Colditzerin gewinnt beim Radiosender MDR Jump. Was sie mit dem Geld machen will, steht schon fest.

Ein eingeschaltetes Autoradio, ein Umweg zum Arbeitsplatz und ein wachsames Auge haben einer Colditzerin zu einem Gewinn von 3 800 Euro verholfen. Den hat sie Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde vom Radiosender MDR Jump zu verdanken.

Jenny Müller war extra einen Umweg über eine unbeliebte Holperstraße gefahren, um sich an der Plakatjagd zu beteiligen: In Leisnig an der Colditzer Straße wurde sie fündig. Auf dem Riesenposter war die Glückszahl 1 zu sehen. Und genau um die ging es am Freitagmorgen, als die 29-Jährige im Sendestudio von Sarah und Lars anrief. Nachdem Sarah den Plakatstandort An der Liebgensmühle überprüft und der Zufallsgenerator den Gewinn von 3 800 Euro bestimmt hatte, war die Freude in Colditz groß. „Lalala, mein Herz“, jubelte die Gewinnerin.

„3 800 Euro – dafür muss ich fast drei Monate arbeiten gehen“, verriet Jenny Müller den Radiohörern kurz nach ihrem Gewinn. „Wenn ich keine Ohren hätte, ich würde im Kreis lachen!“ Was die junge Mutter mit dem Geld machen will, steht schon fest: Für den Schulanfang ihres Kindes im nächsten Jahr sowie für eine Reparatur am Auto kommt ihr diese Summe mehr als gelegen. (sol)

