Umweg über Brasilien Sie hat in Dresden gespielt – jetzt reift Barbara Wezorke dank einer besonderen Erfahrung zur Kandidatin für die Auswahl.

Barbara Wezorke kann jetzt nicht nur besser mit dem Volleyball umgehen, sondern spricht auch fließend Portugiesisch. © c by matthias rietschel

Glück für den Dresdner SC. Eine der besten Vilsbiburgerinnen musste bei der 0:3-Niederlage in der Margon-Arena bis auf einige Minuten kurz vor Schluss tatenlos zuschauen. Wohl oder übel. Barbara Wezorke wurde von Trainer Jonas Kronseder wegen eines grippalen Infekts in der Woche vor dem Spiel auf die Wechselbank verbannt. Ihr Gesicht danach sprach Bände. „Ich habe ihm vor dem Spiel signalisiert, dass ich einsatzfähig bin. Und ich habe auch Verständnis, dass er mich zunächst draußen ließ. Aber ein paar Bälle mehr hätte ich gerne gespielt“, sagte sie.

Für die 23-Jährige war es eine Rückkehr in ihre einstige Heimat. Obwohl die gebürtige Rüsselsheimerin nur von 2009 bis 2011 beim VCO Dresden spielte, nennt sie diese Zeit noch immer prägend, unvergesslich. Mit DSC-Angreiferin Katharina Schwabe holte sie hier 2010 den deutschen Titel der U 18. Schwabe gehört zu den besten Angreiferinnen der Liga, ihre Ex-Kollegin zu den besten Mittelblockerinnen. Mit 44 Blockpunkten ist Wezorke in dieser Statistik derzeit die zweitbeste Blockerin der Liga. „Ich lege darauf nicht zu viel Wert. Aber es ist nicht schlecht, da vorn dabei zu sein“.

Ihr Hoch verdankt sie auch der Ausbildung in Dresden, meint die 1,86 Meter große Athletin. „Ich habe Volleyball erst hier von der Pike auf gelernt. Dafür bin ich dem Verein und dem damaligen Trainer Jens Tietböhl unheimlich dankbar. Vorher war ich einfach nur groß“, erklärt sie schmunzelnd. Die junge Frau, die in Vilsbiburg gerade eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement beendet, ist zwar immer noch groß, wirkt aber spielerisch und menschlich gereift – zur Führungsspielerin.

Das kann auch mit ihrer außergewöhnlichen Vita zusammenhängen. Nach den Stationen Wiesbaden und Schaffhausen wagte sie als bislang jüngste deutsche Spielerin überhaupt einen Wechsel in die brasilianische Superliga. Dort erhielt Wezorke gemeinsam mit ihrer damaligen Lebensgefährtin für die Saison 2014/15 bei Brasilia Volei einen Vertrag, spielte aber nie. „Der Verein hat sich um alles gekümmert: Visa, Arbeitserlaubnis, aber ich bekam keine Spiellizenz“, sagt sie. Das war ihr nicht übermäßig wichtig. „Wir hatten 17 Spielerinnen im Kader, nur 12 können jeweils spielen. Ich war mit 21 Jahren die Jüngste und definitiv die Schlechteste, ich hätte das Spielfeld ohnehin nicht gesehen“, erklärt sie lachend.

Die Offerte zu diesem Abenteuer erhielt sie ein Jahr zuvor. „Ich habe den damaligen Trainer Sérgio Negrão im Urlaub kennengelernt. Er hat mich dazu ermuntert, für wenig Geld dort zu spielen“, sagt sie. Die Liebe zu ihrer damaligen Freundin ist mittlerweile verblasst. Was bleibt, sind unschätzbare Erfahrungen und Erinnerungen. „Wenn du hier jemandem sagst: Ich bin Sportler. Dann heißt es: „Ach, und was machst du sonst noch, wovon lebst du? In Brasilien wirst du als Sportler geachtet. Als einer, der es geschafft hat.“ Auch deshalb stuft Wezorke die Zeit in Brasilien als „eine Investition in mich selbst“ ein. Rein finanziell zahlte sie drauf. „Das war es mir wert.“

Vielleicht haben sie diese Erfahrungen auch einem Einsatz in der deutschen Nationalmannschaft näher gebracht. „Das ist mein großer Traum. Ich halte mich nicht für besonders gut. Aber die Konkurrenz ist weniger groß als noch vor fünf Jahren. An Christiane Fürst, Corina Ssuschke oder Stefanie Karg heranzukommen, wäre schwer gewesen. Ich würde bei dem personellen Umbruch gern eine Rolle spielen, zumindest mal eingeladen werden“, sagt sie.

