Zwischen Feldschlößchen und Seifersdorf rollt ab Montag kein Auto mehr. Ausnahme ist die Kreuzung Kleinwachau. Sie ist von den Arbeiten vorerst ausgenommen.



Das wird heftig. Ab Montag ist die Straße zwischen Radeberg und Ottendorf nicht mehr durchgängig befahrbar. Konkret ist der Abschnitt zwischen Feldschlößchen und Seifersdorf gesperrt. Betroffen sind laut Verkehrszählungen mehr als 8 000 Autos am Tag. Nach Angaben des Landratsamtes wird zwischen Ortsausgang Feldschlößchen und Ortseingang Seifersdorf der Asphalt erneuert. Hier ist die Straße mehrfach geflickt. Immer wieder bricht Asphalt aus. 170 000 Euro kosten die Arbeiten. Autofahrer werden auf zwei Umleitungen geschickt. Personenwagen können die kürzere Variante über Wachau nehmen. Lkw haben einen größeren Umweg vor sich. Sie müssen an den Anschlussstellen Pulsnitz oder Ottendorf auf die Autobahn. Damit umfahren sie die Sperrstelle in einem großen Bogen. Knapp zehn Kilometer zusätzlich sind das im Vergleich zur normalen Strecke. Die Buslinien 317, 302 und 322 werden ebenfalls umgeleitet. Die Fahrgäste werden gebeten, Änderungen an den Fahrplanaushängen zu beachten. Voraussichtlich Mitte November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und Autofahrer wieder ihren gewohnten Weg nehmen können. – Schlechte Nachricht gibt es allerdings über die Kreuzung nach Liegau. Sie liegt auf halber Strecke zwischen Feldschlößchen und Seifersdorf. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) und der Leiter des benachbarten Epilepsiezentrums in Kleinwachau, Martin Wallmann, setzen sich seit Langem für mehr Sicherheit auf der unübersichtlichen Kreuzung ein. Sie kündigten schon für 2014 den ersten Spatenstich am Abzweig an. Neben den Bewohnern des Epilepsiezentrums müssen auch zahlreiche Mitarbeiter über diese Kreuzung. Viele von ihnen wohnen in Wachau.

Problematische Sichtverhältnisse

Zuletzt war ein Ausbau für das kommende Jahr geplant. „Der Baubeginn verschiebt sich wahrscheinlich aufgrund von Zeitverlusten bei den Verhandlungen zu Grundstückskäufen noch ins Jahr 2018“, sagte Frances Lein von Landratsamt in Bautzen. An den Plänen soll sich allerdings nichts ändern. Der Knotenpunkt wird verbreitert. Damit wird Platz für eine Linksabbiegerspur aus Richtung Feldschlößchen. Auf der können die Autofahrer sicherer in Richtung Kleinwachau abbiegen.

Problematisch sind in dem Bereich auch die Sichtverhältnisse. Der hügelige Straßenverlauf verhindert einen guten Überblick auf entgegenkommenden Verkehr. „Aus dem Grund wird die Kuppe im Bereich der Kreuzung um knapp zwei Meter abgetragen“, sagt die Mitarbeiterin des Landratsamtes. Weiter wird die spitzwinklige Anbindung der Nebenstraße beseitigt. Sie wird leicht verlegt.

Zudem ist geplant, das Tempo 50 im Kreuzungsbereich künftig auch aus Richtung Seifersdorf gelten zu lassen. Momentan ist noch Tempo 70 zulässig. In der Gegenrichtung gilt bereits eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. Aus Richtung Kleinwachau legen die Bauleute einen Radweg an. Er wird an den vorhandenen Radweg entlang der S 177 angebunden. Die Kosten für den Neubau des Radweges und der Kreuzung betragen knapp eine Million Euro.

Da die Kreuzung voraussichtlich erst 2018 erneuert wird, lassen die Bauleute bei den jetzt anstehenden Arbeiten den betreffenden Abschnitt auch frei. Rund 300 Meter Straße werden somit nicht saniert.

