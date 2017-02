Umstrittenes Riesenwindrad bei Mohorn kommt doch Das Landratsamt genehmigt die Anlage. Noch in diesem Jahr soll gebaut werden.

Neben den drei Windrädern auf der Mohorner Höhe soll dieses Jahr eine weitere Anlage gebaut werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Langsam drehen sich die drei Windräder am Ortsrand von Mohorn und schaufeln Energie ins Netz. Genauso unaufgeregt, wie sich die Rotoren im Winterwind bewegen, war bisher auch die Diskussion um ein weiteres Windrad. Kritik – ruhig und sachlich – gab es zwar im Ortschaftsrat und seitens der Stadtverwaltung Wilsdruff. Regelrechte Proteste aber blieben bisher aus. Und so erfolgte in aller Stille jetzt auch ein weiterer Schritt: Im Landkreisboten unter der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ informiert das Landratsamt, dass die immissionsrechtliche Genehmigung für das Vorhaben erteilt wird.

Das heißt nichts anderes, als dass die Kreisbehörde keine negativen Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Natur erkennen kann. Schall, Schattenwurf, die Beeinträchtigung von Vögeln wie dem bei Mohorn vorkommenden Rotmilan, die Auswirkungen auf umliegende Naturschutzgebiete – dies alles sei nicht gegeben. Mit anderen Worten: Das Windrad kann gebaut werden.

Beantragt hat dies der regionale Stromversorger Enso. Grundsätzlich stellt dies noch kein Problem dar, denn im Regionalplan ist ein „Windenergievorranggebiet Mohorner Höhe“ festgehalten. Was viele Mohorner hingegen aufschreckte, sind die Dimensionen der geplanten Anlage. Die Enso möchte zwischen dem Ort und dem Tharandter Wald sozusagen ein Riesenwindrad aufstellen.

Mit 104 Meter Nabenhöhe und einem Durchmesser des Rotors von 92 Metern würde es die drei vorhandenen Windräder um 50 Meter und mehr überragen. Diese haben eine Nabenhöhe von 64 Metern, die Flügel messen 40 und 70 Meter im Durchmesser. Macht zwischen 84 und 99 Meter Höhe in der Spitze.

Den Anwohnern, Ortschafts- und Stadträten sowie den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung sind die Größenordnungen der Anlage nicht geheuer. Sie kritisieren die Nähe zur Wohnbebauung, die zu erwartenden Lärmbelastungen aufgrund des Schalls, aber auch den Schattenwurf des Windparks. Schon jetzt, berichten Anwohner, reiche der Schatten bei tiefstehender Sonne über das Triebischtal hinweg bis in den Tharandter Wald hinein. Entsprechend fielen die Stellungnahmen der Stadt Wilsdruff an das Landratsamt aus.

Zahlreiche Gutachten zur Umwelt

Es reichte nicht, um die wichtige Genehmigung zu verhindern. Die Entscheidung stützt sich auch auf zahlreiche Gutachten. So wurden eine Schallimmissionsprognose, ein Schattenwurfgutachten, eine Untersuchung zu Vögeln und Fledermäusen, ein Gutachten über die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie ein Sondergutachten Artenschutz angefertigt. Und damit nicht genug. Die beiden nach strengen EU-Naturschutzkriterien geschützten Fauna-Flora-Habitatgebiete „Triebischtäler“ und „Linkselbische Bachtäler“ wurden gesondert untersucht.

Im Wilsdruffer Rathaus gibt man sich recht einsilbig zur Entscheidung. Ob Wilsdruff Widerspruch einlegen wird oder man die Sache als entschieden betrachtet, wollte der Bürgermeister nicht kommentieren. „Wir sind noch mitten in der fachlichen und juristischen Prüfung“, teilte Ralf Rother (CDU) lediglich mit. Dafür habe man beim Landratsamt eine Verlängerung der Widerspruchsfrist beantragt.

Beim Stromversorger Enso hingegen ist man schon einen Schritt weiter. „Entsprechend der Genehmigung planen wir derzeit sowohl die bauvorbereitenden Maßnahmen als auch den Bauablauf“, teilt Unternehmenssprecherin Claudia Kuba mit. Danach werde die Leistung ausgeschrieben. Und obwohl die Nachfrage nach Windrädern derzeit hoch ist, hofft die Enso, bald zum Zuge zu kommen. Kuba: „Wir möchten die Windenergieanlage noch in diesem Jahr errichten.“

