Umstrittener Vereinschef zurückgetreten

Es hat eine Weile gedauert, aber inzwischen ist der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Jugend in Weißig zurückgetreten. Thomas Müller war kürzlich vom Amtsgericht Dresden wegen Betrugs verurteilt worden. Unter anderem hatte er falsche Personalkosten beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten abgerechnet. Nach der Verurteilung stellte die Stadt infrage, den Verein weiter zu fördern, falls Müller Vorsitzender bliebe. Immerhin hat der Verein zur Förderung der Jugend, der unter anderem das Weißiger Kinder- und Jugendhaus sowie die Gönnsdorfer Sternwarte betreibt, in diesem Jahr rund 300 000 Euro aus dem Jugendhilfe-Etat beantragt. Am Montagabend nun hat Müller in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Konsequenzen gezogen. Seitdem ist Renate Franz amtierende Vereinsvorsitzende. „Ich werde alles tun, dass der Verein weiter gut läuft und ohne Schaden aus der Sache hervorgeht“, sagt die CDU-Ortschaftsrätin. Wann ein neuer Vorsitz gewählt werde, stehe noch nicht fest. (SZ/kh)

