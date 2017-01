Umstrittener Lückenschluss Die Markuspassage zwischen Leipziger und Bürgerstraße gefällt nicht allen. Doch der Wohnraum wird gebraucht.

Es ist das größte Neubauprojekt, das das Ortsamt Pieschen derzeit zu bieten hat: Auf dem rund 7 000 Quadratmeter großen Areal zwischen Leipziger und Bürgerstraße bauen die Investoren Claus Fiebiger und Thomas Porstein die sogenannte Markuspassage. Auf einer der letzten großen Baulücken in dem Gebiet entstehen vier Neubauten mit 114 Wohnungen und 11 Geschäften. Und die Arbeiten gehen voran.

Der Komplex an der Bürgerstraße hat mittlerweile seine volle Höhe erreicht. Bereits seit Sommer 2016 werden die Leitungen auf dem Areal verlegt. Ab März rollen dann die Bagger an, um die Hans-Fromm-Straße, die durch die neue Wohnanlage führt, einzurichten. Dafür investiert die Stadt rund 960 000 Euro. Das gesamte Projekt soll Ende des Jahres fertig sein. Unter den Anwohnern regte sich wegen der Modernität der Bauten und der hohen Mietpreise von 8,60 bis 10,50 Euro pro Quadratmeter zwar auch Kritik. Viele Pieschener freuten sich aber auch, dass das seit den 1990er-Jahren ungenutzte Areal wiederbelebt wird. Und eins ist sicher: Wohnungen werden in Pieschen dringend gebraucht.

Denn der Stadtteil wird als Wohnort immer beliebter. Derzeit leben dort knapp über 53 300 Leute. Doch die Stadt rechnet mit einem kontinuierlichen Anstieg: Bis 2020 werden 55 700 Einwohner prognostiziert. Bis 2025 soll es dann noch einmal einen enormen Aufschwung geben. Dann rechnet die Stadt mit sogar mit 59 000 Einwohnern. In den darauffolgenden Jahren kommen laut Prognosen wiederum 1 400 Leute dazu. Damit gehört der Stadtteil zu den am stärksten wachsenden in der Stadt. Das haben mittlerweile auch diverse Investoren für sich entdeckt.

So wurden im vergangenen Jahr 45 Baugenehmigungen erteilt: 28 davon für Eigenheime, die vor allem in den am Stadtrand gelegenen Vierteln des Ortsamtes wie Trachau und Trachenberge entstehen. So werden auf der Boxdorfer Straße derzeit 18 Reihenhäuser errichtet. Aber auch für 12 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 139 Wohnungen wurden Genehmigungen erteilt. So entsteht neben der Markuspassage beispielsweise auf der Oschatzer Straße ein Neubau.

Fertig wurde hingegen nur wenig. Gerade einmal drei Mehrfamilien- und 11 Einfamilienhäuser konnten 2016 bezogen werden. Auf der Geblerstraße wurde beides kombiniert. Dort sind zwei Doppelhaushälften sowie zwei Mehrfamilienhäuser errichtet worden.

