Umstrittener Funkmast geht in Betrieb Die Deutsche Funkturm GmbH errichtet zwei Funkmasten in Böhla-Bahnhof und Zschauitz. Einer steht nah an einer Kita.

© Symbolfoto/Dietmar Thomas

Der umstrittene Funkmast von Böhla- Bahnhof ragt mehr als 44 Meter in die Höhe. „Er ist fertig gebaut und wird gegenwärtig mit Technik bestückt, so dass er demnächst in Betrieb gehen wird“, sagt Georg von Wagner, der Pressesprecher der Deutschen Telekom. Deren Unternehmenstochter, die Deutsche Funkturm GmbH, lässt sowohl den Masten in Böhla Bahnhof als auch einen Masten in Zschauitz errichten. Beide dienen der Mobilfunkversorgung der umliegenden Kommunen, bestätigt Georg von Wagner. Darüber hinaus sind sie wichtig für den Mobilfunk der Deutschen Bahn entlang der ICE-Strecke Berlin-Dresden. Deshalb ist der Bau der beiden Funkmasten von überregionalem Interesse.

Zwar wurde im Vorfeld der Gemeinderat Priestewitz befragt, ob er dem Bau des Funkmastes in Böhla Bahnhof zustimmt. Das war Ende 2015. Doch wirklich ernst gemeint war diese Anfrage nicht. Schon damals war klar, dass sich die Telekom-Tochter bei einem Nein des Gemeinderates die Zustimmung von der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Meißen holt. Das hatte seinerzeit im Priestewitzer Gemeinderat für Unmut gesorgt, zumal sich der Funkmast in der Nähe der Kita „Lustiger Tausendfüßler“ befindet. Gemeinderat Gernot Dehnert schimpfte damals: „Das ist nicht die edelste Art, wie hier Tatsachen geschaffen werden.“

Nun ist also der Funkmast in Böhla- Bahnhof fast fertig. Er besteht aus Schleuderbeton. Das ist spezieller Stahlbeton, der bei der Herstellung geschleudert wird, damit der Beton ordentlich verdichtet. Bis zu 60 Meter hoch können solche Schleuderbetonmasten werden.

Der Funkmast in Zschauitz, der erst noch gebaut wird, soll ein 40 Meter hoher Stahlgittermast werden. Laut Auskunft der Telekom soll er auf dem Flurstück 166/3 in der Gemarkung Zschauitz errichtet werden. Dort seien bisher Bäume gefällt worden. Baubeginn soll im Laufe dieses Jahres sein. 2018 soll der Mast in Betrieb gehen.

Im Gegensatz zu Priestewitz hatte der Stadtrat Großenhain dem Bau des Funkmastes zugestimmt. Wie Telekomsprecher Georg von Wagner versichert, werden in beiden Fällen die zulässigen Grenzwerte für den Mobilfunk eingehalten.

