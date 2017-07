Umstrittener Bebauungsplan Anwohner der Brockwitzer Niederseite sollen unter anderem leichter die Erlaubnis fürs Hausheben bekommen. Doch vieles ist noch ungeklärt.

Hochwassergefährdete Idylle: Auch wenn die Brockwitzer Niederseite im Überschwemmungsgebiet liegt, sollen die Hauseigentümer im Katastrophenfall auf ihrem Grundstück hochwassergerecht um- oder neu bauen können. Darum hat der Coswiger Stadtrat einen B-Plan beschlossen. © Arvid Müller

Um kaum einen Beschluss hat der Coswiger Stadtrat in jüngerer Vergangenheit mehr gerungen als um diesen. Schon seit dem Hochwasser 2013 wurde an einem Bebauungsplan für die Brockwitzer Niederseite gearbeitet. Ein Schritt, der in zweifacher Hinsicht ungewöhnlich ist: Zum einen betrifft er – anders als im Normalfall, wo es um ein neu zu bebauendes Areal geht – eine bereits bebaute Fläche. Zum anderen ermöglicht er, dass in dem ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet hochwassergerechte Umbauten und gegebenenfalls Ersatzneubauten gestattet sind.

Wozu dieser Plan? Vor der Abstimmung erklärt Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos), man wolle den Bauherren auf der Niederseite eine Perspektive bieten für den Fall, dass ein vorhandenes Haus zerstört werde – ob durch ein Hochwasser oder einen Brand, etwa infolge eines Blitzschlags. „Wir möchten die Möglichkeit schaffen, dass die Hauseigentümer auf dem eigenen Grundstück hochwassergerecht neu bauen können“, so Neupold.

Zu den Kritikern der Beschlussvorlage gehört Christian Buck, selbst Architekt und Stadtrat der Coswiger Bürgerliste (CBL). „Der Bebauungsplan nützt niemandem“, sagt er. Er schade zwar auch keinem, räumt er ein, zweifelt aber stark an, dass das ein sinnvolles Signal ist. So sei üblicherweise der Sinn eines Bebauungsplans, dass ohne Baugenehmigung gebaut werden kann. Hier sei aber lediglich ein einfacher B-Plan gemacht worden, bei dem man trotzdem eine Genehmigung brauche.

Auch sieht der Fachmann mitnichten die Voraussetzungen für Haushebungen geschaffen. „Das Landesamt für Denkmalpflege sagt, dass sich das Ortsbild nicht verändern darf und deshalb auch Nebengebäude wie Scheunen und Einfriedungen wie Zäune und Mauern mit anzuheben sind“, erläutert er. „Die Untere Wasserbehörde des Landratsamts hat aber eine Geländeerhöhung untersagt.“ Damit berge der Bebauungsplan unlösbare Widersprüche in sich. Für Christian Buck bleiben wichtige baurechtliche Fragen ungeklärt.

Fragen, denen sich die gerade angelaufene Untersuchung widmen soll, die durch ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ermöglicht wird. In den nächsten zwei Jahren analysieren Experten für rund 300 000 Euro auf der Niederseite musterhaft, ob und wie die Hebung eines Ortsteils mit unterschiedlich alten und hohen Häusern und Höfen rechtlich wie praktisch vonstatten gehen kann.

Zum Beispiel ist zu ermitteln, wie mit Gebäuden umgegangen werden kann, die unter Denkmalschutz stehen. Verlieren sie durch eine Hebung, also die Veränderung ihrer Höhe, ihren Bestandsschutz? Nicht nur Christian Buck fragt sich, weshalb die Stadt mit dem Bebauungsplan nicht wartet, bis die aufwendige Untersuchung Antworten auf die vielen offenen Fragen gibt.

Doch für Frank Neupold scheint der Handlungsbedarf groß. Gerade für den Hochwasserfall. Denn wie das sächsische Umweltministerium der Stadtverwaltung bereits vor einiger Zeit mitteilte, ist der Deich in Brockwitz in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten nicht zu erwarten. Darum möchte der OB den Anwohnern die Möglichkeit geben, sich selbst zu schützen. Weil man bei der Entstehung des B-Plans alle wichtigen Behörden einbezogen habe, sei nun vieles vorgeklärt und vereinfacht, wenn jemand eine Baugenehmigung beantrage, so Frank Neupold. „Die Hausbesitzer sollen nicht der Willkür der Entscheidungsträger ausgesetzt sein“, betont er.

Dass der jetzige B-Plan noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, gibt er unumwunden zu. Ihm geht es darum, einen Anfang zu machen. Diese Grundlage, so seine Überzeugung, kann dann überarbeitet und abgerundet werden, sobald neue Informationen vorliegen. Minuten später wird der B-Plan mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen.

Und wie denken die betroffenen Anwohner darüber? Als Sprecher der Bürgerinitiative Brockwitz-Niederseite sagt Peter Marek: „Es ist hilfreich, dass für den Notfall Bausicherheit geschaffen ist.“ Allerdings betont er im Namen der 21 Familien auf der Niederseite, dass für sie nicht das Hausheben, sondern nach wie vor der Deich oberste Priorität hat. „Der kostet uns nichts und schützt uns alle“, erklärt er. Als großes Hindernis für eine Haushebung betrachten er und seine Mitstreiter die Kosten. „Es wäre notwendig, dass dafür Fördertöpfe geöffnet werden“, so die Forderung. „Denn der Deich wäre für uns auch kostenlos.“

