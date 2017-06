Umstrittene Windradstandorte Auf mindestens 2 200 Hektar muss in der Region Chemnitz Windenergie entstehen. Wo genau, wird zurzeit diskutiert.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Der Entwurf des regionalen Windenergiekonzeptes des Planungsverbandes Region Chemnitz ist weiter in der Bearbeitung. Beschlussreif sei er voraussichtlich Ende des Jahres, gab Rolf Keil, Verbandsvorsitzender und Landrat im Vogtlandkreis, am Dienstag bekannt. Für den 5. Dezember plant er eine Verbandsversammlung. Bei dieser soll der überarbeitete Entwurf vorgestellt werden, sagt Sebastian Kropop, Leiter der Geschäftsstelle des Verbandes. Mit der überarbeiteten Fassung ist der Verband auf rund 4 000 Stellungnahmen von Bürgern und Einrichtungen eingegangen, die nach öffentlicher Auslegung aufgekommen waren. Ein Teil sei bereits bearbeitet.

Stimmen die Verbandsmitglieder am 5. Dezember der Vorlage zu, muss der Regionalplan als Ganzes neu verfasst und anschließend noch einmal öffentlich ausgelegt werden. Kropop geht davon aus, dass dies 2018 der Fall sein wird. Erst dann sei ein abschließender Beschluss möglich. Dieser muss mindestens 2 200 Hektar im Verbandsgebiet Chemnitz, zu dem die Landkreise Mittelsachsen und Zwickau, der Vogtland- sowie der Erzgebirgskreis und die Stadt Chemnitz gehören, als nutzbar für Windenergie ausweisen. So schreibt es das Gesetz vor. Auf gut zwei Drittel der Gesamtfläche im Umfang von rund 650 000 Hektar sei der Bau solcher Anlagen durch gesetzliche Regelungen nicht möglich. Kropop spricht von „harten Tabuzonen“. Die restliche Fläche bezeichnet er als „weiche Tabuzonen“, in denen es planerischen Gestaltungsspielraum gibt. Von dieser Fläche muss mindestens ein Prozent für Windenergie übrig bleiben.

Laut der Planung sind als Standorte für die Anlagen in der Region Döbeln unter anderem Hartha, die Kaiserburg bei Waldheim, Littdorf, Sitten und Bockelwitz, Großweitzschen sowie Mochau, Rossau und Kriebstein vorgesehen. (DA/mf)

