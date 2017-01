Umstrittene Treppe Das marode Bauwerk soll erneuert werden. Im Glashütter Stadtrat ist das überraschend infrage gestellt worden.

Die Treppe zwischen der Feldstraße und der Emil-Lange-Straße wurde schon mehrmals geflickt. Sie sollte eigentlich durch einen Neubau ersetzt werden. Doch nun melden sich Kritiker zu Wort. © Egbert Kamprath

Einige Stufen sind abgesackt, an anderen bröckelt der Beton. Auch dem Geländer sieht man an, dass es vor Jahrzehnten aufgestellt wurde. Kurzum: Die Treppe zwischen der Feldstraße und der Emil-Lange-Straße ist ein Sanierungsfall. Das weiß das Glashütter Rathaus schon lange. Deshalb wird dort mindestens seit 2012 geplant, die Treppe durch einen Neubau zu ersetzen. Denn diese ist vielen Glashüttern wichtig, sagte Andreas Loose, stellvertretender Bürgermeister. „Sobald wir die Treppe sperren, gibt es Beschwerden“, sagte er in der Stadtratssitzung am Dienstag.

In diesem Jahr soll die Treppe nun erneuert werden. So sieht es der Entwurf zum Haushaltsplan vor, den die Verwaltung im Dezember vorlegte und über den der Stadtrat am Dienstag befinden sollte. Doch dort regte sich in einer sehr lebhaft geführten Diskussion Widerstand. Angeschoben wurde die Debatte vom stellvertretenden Glashütter Ortsvorsteher Manfred Legler (Wählervereinigung Zeitlos). Der beantragte im Namen des Ortschaftsrates, den Bau der Treppe zu verschieben.

Kritik an hohen Kosten

„Die Treppe hat nicht mehr die Funktion, die sie früher hatte“, sagte Legler. Deshalb könne sie warten. Vielmehr sollte die Stadt den Parkplatz am Sportplatz in Ordnung bringen (SZ berichtete). Stadtrat Helmut Wagner (Zeitlos) ging noch weiter. Er bezweifelte, ob die neue Treppe nötig sei. Immerhin geht es um knapp 200 000 Euro. Das sei sehr viel Geld für eine Treppe, die nur von wenigen genutzt wird. Die Bewohner des Stadtteils oberhalb der Treppe könnten über die Feldstraße sowohl zur Hauptstraße als auch zum Ärztehaus laufen. Wagner glaubt, dass sich die Leute schnell daran gewöhnen würden, wenn es die Treppe nicht mehr geben würde. Wagner erinnerte sich an die Fußgängerbrücke, die es bis zur Flut 2002 unterhalb des Kohlsteigs über die Müglitz gab. „Sie wurde nicht wieder aufgebaut.“ Die Leute haben es akzeptiert, obwohl ihr Fußweg zur Innenstadt jetzt gut 400 Meter länger ist.

Einige Räte staunten nicht schlecht, als sie die Bedenken hörten. „Ich dachte, die Treppe ist für die Glashütter wichtig“, sagte beispielsweise Udo Herm (Wählervereinigung Johnsbach). Auch andere waren überrascht. Schließlich laufen die Planungen schon seit Jahren. Ursprünglich sollte die Treppe bereits im Zusammenhang mit dem Ausbau der Alten Bergstraße/Nördliche Feldstraße 2014/15 saniert werden.

Doch schon Ende 2013 musste die Stadt umplanen. Denn es meldete sich mit dem Unternehmer Andreas Zimmermann überraschend ein Investor, der die Mehrfamilienhäuser auf der oberen Feldstraße kaufen und sanieren wollte. Weil die eigentlich abgerissen werden sollten, sollte aus der Feldstraße ein Fußgängerweg werden. Da in die Mehrfamilienhäuser aber wieder Mieter einziehen sollten, mussten die Straßenbaupläne in dem Bereich überarbeitet werden. Um Kosten zu sparen, verzichtete Glashütte nicht nur darauf, den Feldstraßen-Abschnitt zwischen dem Gebäude der früheren Firma C.H. Wolf und der Hauptstraße zu sanieren, sondern auch auf die Erneuerung der Treppe.

Da der Ausbau der beiden Straßen inzwischen abgeschlossen und die ersten Mieter in das eine der verbliebenen Mehrfamilienhäuser an der Feldstraße eingezogen sind, holte Glashütte die alten Pläne aus der Schublade. Im Sommer 2016 entschied der Technische Ausschuss, die alte Treppe durch eine Stahlkonstruktion mit Gitterrostauftritten zu ersetzen.

Ortsrat lehnt Betonbrücke ab

So wollte es der Ortschaftsrat, der sich damit gegen eine neue Betontreppe aussprach. Eine Stahlbrücke ist länger haltbar. Auch der Winterdienstaufwand sei geringer, begründeten die Räte ihre Empfehlung, der der Ausschuss folgte. Nach dem Votum des Ausschusses ließ die Stadt das Vorhaben weiter planen, um dafür die Förderung in Höhe von 70 Prozent aus dem EU-Programm Leader zu bekommen.

Die Bedenken, die die Glashütter Abgeordneten in der Stadtratssitzung am Dienstag vorbrachten, stimmten die anderen Stadträte skeptisch. Trotzdem nahmen sie den Ausbau der Treppe nicht aus dem Haushaltsplan. Sie verständigten sich darauf, später über den Treppenbau zu befinden. Lange sollte man mit der Entscheidung nicht warten, mahnte Bauamtsleiter Mario Wolf. Denn die Stadt habe eine Verkehrssicherungspflicht für das Bauwerk. Wenn dort jemand stürzt, werde Glashütte zur Kasse gebeten. Deshalb plädierte er für eine rasche Entscheidung.

Würde es nach Annerose Göbel gehen, die die Debatte im Stadtrat verfolgt hat, sollte die Treppe durch einen Neubau ersetzt werden. Die Glashütterin wohnt auf der Alten Bergstraße und nutzt die Treppe regelmäßig. Vor allem im Winter ist diese eine Alternative zu der abschüssigen Feldstraße, auf der man leicht ausrutschen kann. „Die Treppe hat ein Geländer“, sagt sie. Auch Unternehmer Zimmermann ist für einen Neubau, wenngleich er die Bausumme für sehr hoch hält. Die Treppe selbst würde den jetzigen und künftigen Bewohnern seiner Mehrfamilienhäuser auf der Feldstraße nützen. „Deshalb wäre es schön, wenn es eine Treppe gibt“, sagt er. Wenn nicht, wäre es auch nicht tragisch, es gibt ja Alternativen. Zum Beispiel könnte man entlang der Feldstraße ein Geländer errichten, an dem man sich beim Runter- und Hochlaufen festhalten könnte. „Das ist bestimmt nicht so teuer wie die neue Treppe“, sagt er. Die Entscheidung liege aber nicht bei ihm, sondern bei der Stadt.

