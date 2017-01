Umstrittene Sperrung an der Dammbaustelle Die Baustelle im Pöbeltal ruht. Die Straße ist dennoch dicht. Die Talsperrenverwaltung erklärt, warum.

Hier an der Wahlsmühle ist die Straße durchs Pöbeltal gesperrt. Für Autofahrer ist das lästig. Muss das auch während der Winterruhe so sein? © Egbert Kamprath

Seit Mitte September ist die Staatsstraße S 183 durch das Pöbeltal vom Ortsende Schmiedeberg bis zum Waldschulheim Wahlsmühle gesperrt. Als Grund dafür hat die Landestalsperrenverwaltung die Arbeiten für den Hochwasserschutzdamm genannt. Dafür transportieren überbreite Lkws die Steine vom Steinbruch, der 200 Meter oberhalb der Baustelle liegt, zum Damm. Doch derzeit ruht der Bau. Es fahren auch keine überbreiten Lkws. Dennoch endet die Straße vor der Baustelle. Kurz unterhalb vom Waldschulheim Wahlsmühle liegt ein großer zusammengeschobener Schneehaufen, steht ein Sperrschild, und die rot-weiße Absperrung mit Warnleuchten lugt gerade noch über den Schnee raus. Das verstehen viele Autofahrer nicht. So wandte sich Lutz Drechsler an die Sächsische Zeitung. Er schreibt: „Zurzeit ist auch Winterpause auf der Baustelle. Die Bewohner aus der oberen Region müssen täglich Umleitung fahren. Dies ist bei starkem Schneefall und vor allem nachts eine Zumutung.“ Drechsler wundert sich vor allem auch, weil die Dammschüttung als solche noch kaum begonnen hatte.

Aber andere Arbeiten laufen schon, die ebenfalls die Straße betreffen, wie eine Nachfrage bei der Landestalsperrenverwaltung ergeben hat. „Der Damm quert die Achse der Staatsstraße S 183. Deshalb musste die Straße in dem Bereich, wo der neue Damm gebaut wird, komplett zurückgebaut werden. Außerdem hat in diesem Bereich der Aushub der Baugrube bereits begonnen“, informierte Katrin Schöne, die Pressesprecherin der Landestalsperrenverwaltung. Hier können normale Straßenfahrzeuge schon gar nicht mehr fahren. Sobald bauoffenes Wetter ist, werden die Arbeiten auf der Baustelle weitergehen und auch die Transporte von Schotter vom Steinbruch zur Dammbaustelle wieder beginnen, teilte Schöne weiter mit.

Umleitung ist ausgeschildert

Die Talsperrenverwaltung geht davon aus, dass die Sperrung der Straße durchs Pöbeltal bis zum Sommer 2018 dauern wird. So lange werden die schweren Laster rollen, um den Damm aufzuschütten. Die Umleitung für das Pöbeltal ist über die Kreisstraßen von Schmiedeberg in Richtung Ammelsdorf und Schönfeld, die K 9042, und weiter nach Oberpöbel über die K 9090 ausgeschildert. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, über die Bundesstraße B 170 nach Bärenfels und weiter ins Pöbeltal zu fahren.

Der Bau des Hochwasserschutzdamms im Pöbeltal wurde nach der Augustflut 2002 beschlossen, um speziell Schmiedeberg, aber auch die anderen Orte an der Weißeritz besser vor einer Überflutung zu bewahren. Das kommt allen Orten am Fluss zugute, bis nach Dresden. Insgesamt soll der Damm einmal 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser aufhalten können. Das ist ungefähr ein Drittel der Wassermenge, die derzeit in der Talsperre Malter steht.

Die Entscheidung für einen Dammbau in Niederpöbel ist bereits 2004 gefallen, 2006 hat die Talsperrenverwaltung die ersten Planentwürfe vorgestellt. 2007 war es so weit, dass die Planfeststellung beginnen konnte. Es dauerte aber bis 2011, ehe die Genehmigung für den Bau kam. Bauvorbereitungen hatten aber schon eher begonnen, wie das Fällen von Bäumen und das Verwahren alter Bergbaustollen im Pöbeltal. 2014 starteten dann die eigentlichen Bauarbeiten, die im Jahr 2018 abgeschlossen werden sollen.

