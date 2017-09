Umstrittene Pläne für Schule überarbeitet Eine neue Grundschule soll in der Neustadt errichtet werden. An der Fassadengestaltung gab es Kritik – die schnell Erfolg brachte.

Erst vor Kurzem hatten sowohl die Neustädter Ortsbeiräte als auch die Stadträte eine Überarbeitung der Pläne für die 148. Grundschule gefordert. Binnen zwei Wochen wurden die Pläne überarbeitet und nun vorgestellt. Der neue Entwurf stößt auf mehr Wohlwollen.

„Klar werden nicht alle Kritiker verstummen. Am Ende konnte aber ohne Verzögerung viel erreicht werden. Ein paar wärmere Farben, ein paar Gestaltungselemente, und schon sieht die Schule viel freundlicher aus“, sagt Linken-Stadtrat Tilo Wirtz. Statt grauem soll nun sandsteinfarbener Klinker benutzt werden. Auch die Fensterrahmen waren ursprünglich in Grau geplant. Sie sollen nun ocker und orange werden. Einen Einfluss auf den Zeitablauf hatten die neuen Pläne nicht. Trotzdem ist dieser in Gefahr.

Denn die 224 neuen Plätze werden bereits zum Schuljahr 2019/20 gebraucht. Noch laufen aber zähe Verhandlungen zwischen Stadtverwaltung und den Stadtwerken Drewag. Letztere sind Eigentümer der Fläche an der Lößnitzstraße. Wie sich herausstellte, ist der Boden erheblich mit Altlasten verseucht. Denn dort standen früher Gasometer. Nun werde über den Kaufpreis verhandelt. Denn die Altlasten müssen vor Baubeginn für fast drei Millionen Euro entfernt werden. Diese Arbeiten werden rund sechs Monate dauern. (SZ/sag)

