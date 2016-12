Umsteigen leichter Die Verkehrsgesellschaft Meißen übernimmt fünf Linien im Dresdner Umland. Die Kunden profitieren davon.

Die Strecke reicht von der Erde fast bis zum Mond. 375 000 Fahrplankilometer kann die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) zu ihrem Netz hinzufügen. Hierzu zählen laut Landratsamt Meißen die fünf bisher vom Regionalverkehr Dresden (RVD) betriebenen Linien 326, 327, 328, 331 und 334. Die Busse verbinden auf der rechtselbischen Seite Dresden und Radebeul mit Reichenberg, Moritzburg sowie dem Großraum Radeburg.

Linkselbisch wird die Landeshauptstadt mit Klipphausen und Wilsdruff sowie dem Raum Nossen verknüpft. Letztgenannte Linie wird von vielen Schülern genutzt, die auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Nossen gehen.

Die Vorteile des Wechsels liegen auf der Hand: Indem die VGM nun nahezu sämtliche Strecken im Landkreis Meißen selbst betreibt, kann sie die Fahrpläne untereinander optimal abstimmen. „Bislang sind auf den drei rechtselbischen Strecken immer Busse des Regionalverkehrs im Wechsel mit Fahrzeugen von fünf Verkehrsunternehmen aus dem Raum Großenhain gefahren“, sagt VGM-Geschäftsführer Rolf Baum. Dadurch sei es mitunter zu unnötigen Wartezeiten gekommen. Das soll sich nun ändern. Lediglich bei weiter gehenden Verbindungen in Richtung Lausitz könne es mitunter weiter mit den Anschlüssen holpern, so Baum.

In einem ersten Schritt wird die Verkehrsgesellschaft Meißen eigenen Angaben zufolge Anfang 2017 die nötigen Linienkonzessionen vom RVD übernehmen. Die Passagiere merken davon jedoch zunächst nichts. Der Regionalverkehr Dresden fährt praktisch weiter mit seinen Fahrzeugen auf den Strecken. Erst ab 2018 werden dort die typisch weiß-grünen Busse der VGM unterwegs sein.

Zusätzliches Geld wird hierfür nicht nötig. Die künftig nötigen Zuschüsse für die Verkehrsgesellschaft Meißen sind im Haushalt des Landkreises bereits enthalten, heißt es aus dem Landratsamt. Sie werden durch die dann wegfallenden Zuschüsse an den Regionalverkehr gedeckt. Der RVD hegt gegen den Plan laut VGM-Geschäftsführer Rolf Baum keine Bedenken. Im Gegenteil, beide Parteien profitieren in diesem Fall.

Hintergrund dafür sind Pläne des Kreises Sächsische Schweiz und Osterzgebirge, den Regionalverkehr Dresden als bestimmende Busgesellschaft in seinem Gebiet aufzubauen. Die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) erwirbt dazu die bislang von der Deutschen Bahn gehaltenen Gesellschaftsanteile des Regionalverkehrs Dresden. Bisher war das Busnetz in Meißens Nachbarkreis in zwei Teile gespalten.

Die OVPS, welche zu 100 Prozent dem Kreis gehört, bediente die Sächsische Schweiz, und der RVD, an dem der Landkreis nur 49 Prozent besaß, die Weißeritzregion. Der jetzt vereinte Betrieb bildet eine Voraussetzung, um die Konzessionen der Buslinien in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge künftig direkt an die Hauptgesellschaft vergeben zu können. Vorwiegend auf dem Gebiet des Kreises Meißen laufende Linienkonzessionen müssen dazu aufgegeben werden.

Vorbild für dieses Konstrukt ist ein im Landkreis Meißen bereits auf den Weg gebrachtes Kooperationsmodell mit dem Zweckverband des Verkehrsverbundes Oberelbe. Ziel ist es, einen direkten Dienstleistungsauftrag mit der VGM abschließen zu können, der von 2018 bis 2028 gilt und verbindliche Qualitätsmerkmale für den Öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Meißen festlegt.

Je eher das Konzept steht, desto besser. Schließlich haben nach EU-Richtlinie auch andere Unternehmen die Möglichkeit, das Verkehrsangebot des Busliniennetzes im Landkreis Meißen zu erbringen. Diese bekämen allerdings keine Zuschüsse und müssten trotzdem die festgelegten Vorgaben erfüllen.

